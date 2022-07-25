經濟部統計處今（25）日公布6月批發、零售及餐飲業營業額，分別年增10.5％、22.5％、61.7％，其中餐飲業年增幅度寫下有統計資料以來最大增幅，因去年餐飲禁內用、學校防疫停課基期較低，而今年業者推出各式促銷活動吸客，團膳和機上餐點需求增加，開始施打兒童疫苗，有助家庭敢帶小孩走出門用餐。

經濟部統計處指出， 6月餐飲營業額年增61.7％，優於業內預期，並透露營業額的規模還沒完全恢復成疫情前的狀態，未來隨國內疫情穩定，防疫措施逐步開放，加上暑假旺季來臨、國旅補助方案開跑，皆有助消費推升動能，市場憂心通膨是否影響接下來餐飲業表現，但目前預估7月餐飲業營業額年增48.5～51.5％。

批發業營業額年增10.5％，其中機械器具批發業年增11.9％，主因5G 應用、車用電子、雲端運算等電子元件需求續溫，加以半導體產品價格調漲；藥品及化粧品批發業年增32.8％，主因醫療院所及下游零售端對藥品及快篩試劑產品需求增加；食品飲料及菸草批發業年增12.1％，主因部分食品價格調漲，加以上年同月因疫情衝擊基期較低所致；家用器具及用品批發業年增15.9％，主因配合零售端促銷活動鋪貨增加，加以部分家電商品價格調漲；布疋及服飾品批發業年增27.4％，主因外銷需求增加，加以上年同月下游零售通路受疫情干擾鋪貨銳減，基期較低。

零售業中，綜合商品零售業年增24.2％，其中百貨公司及其他綜合商品零售業因去年同期三級警戒管制，外出消費人潮驟減，加以業者縮短營業時間或自主停業，致比較基期偏低，分別年增173.8％、61.7％；便利商店因展店、飲料及鮮食業績成長，年增11.4％；量販店年增6.0％，主因業者強打年中慶促銷，帶動民生用品需求成長。

布疋及服飾品零售業年增130.7％，主因上年同月實施三級警戒管制措施，實體門市來客數大幅減少，基期較低所致；汽機車零售業年增13.7％，亦因去年同期受疫情影響，賞購車及維修保養人數大幅減少，基期較低所致；家用器具及用品零售業年增55.8％，主因實體門市來客數成長，推升家具、家飾、鐘錶、眼鏡及珠寶業績成長；燃料零售業年增31.5％，主因油品價格及銷量較上年同月增加所致；藥品及化粧品業年增26.4％，主因藥品及保健食品銷售增加所致；資通訊及家電設備零售業則年減1.4％，主因去年疫情引發遠距需求，帶動筆電、平板等商品銷量攀升，基期較高。