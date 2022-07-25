陳瑩團隊是首批獲邀隨著林肯號航空母艦出海軍演的國際媒體。（東森提供）

東森主播陳瑩國際採訪經驗豐，她曾經報導過馬習會、南北韓元首高峰會（金文會）、即時口譯播報美國總統大選，不久前還在夏威夷軍港參加「環太平洋軍演」，不但帶回多則獨家報導、贏得美軍數艘艦艇指揮官專訪機會，更在國際媒體記者會上獲得美軍太平洋艦隊司令Sam Paparo欽點提問。

陳瑩團隊是首批獲邀隨著林肯號航空母艦出海軍演的國際媒體，她也是台史上第一位隨著美國航艦一起出海軍演、進行採訪報導的女主播，她抓住這難得機會，獨家訪問主導本屆軍演的美國第三艦隊司令 Michael Boyle、林肯號航母女艦長鮑恩施密特，就連太平洋艦隊司令Sam Paparo （美國海軍第二號人物）也接受東森新聞提問，親自回應台灣為何沒有受邀，以及美國是否出兵協防台灣等重要國安議題。

採訪之餘，陳瑩也抽空滿足心願，在拍攝《捍衛戰士2》的林肯號甲板上親眼見到整排戰鬥機飛升起降（F25C、大黃蜂以及超級大黃蜂）來回搭乘包括魚鷹機以及MH-60等軍用運輸機戰，專機接送，陳瑩興奮表示現在回想起來仍感到熱血澎湃，相當雀躍。回到台灣後，陳瑩繼續忙碌並拍攝最新宣傳片，呈現專業報導風格，更多精彩的國際新聞請鎖定每周一到五晚間9點由陳瑩主播的《東森世界日報》。