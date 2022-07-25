一條腿卡在天花板上不斷掙扎，嚇得拍攝者狂飆髒話。（影片來源／臉書社團爆廢公社二館）

「天外插來一腳！」一名男網友分享一段網路上瘋傳的短片，拍攝者正在家裡用餐，沒想到樓上住戶竟一腳踩破他家的天花板，讓他當場傻眼、大罵髒話。不可思議的一幕立刻掀起網友熱議，「原來天殘腳是真的」，另有內行人解釋，很可能與房子結構與天花板用料有關。

「飯吃的好好的，天外插來一腳」，一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一段短片，樓上住戶疑似踩破自家地板，導致一條腿直接穿過拍攝者家的天花板，嚇得拍攝者大罵髒話。從畫面可見，樓上住戶不斷扭動自己的腳，試圖將腿拔出天花板，不過影片最後並沒有拍到對方是否逃脫成功。

影片曝光後，不少網友驚呼「太誇張」，還有網友笑稱，「這是傳說中的降肉嗎」、「像極了進擊的巨人」、「原來天殘腳是真的」、「天殘腳和如來神掌在樓上打架了，快跑」、「我可以感覺到這隻腳的尷尬處境」、「好想拿東西騷他腳底」、「騷他腳底板會不會破更大」。

另有內行人指出天花板破洞的可能原因，「是層板的問題，樓跟樓之間的層板都有鋼條及水泥，這樣才能承重，正常不會貫穿，這代表房子結構出問題」、「天花板的用料看起來應該是矽酸鈣、石膏板之類的材質，沒骨料所以沒辦法承受人的重量，用塑膠搞不好還更堅固」、「矽酸鈣，防火、耐燒，缺點就是很脆弱」。