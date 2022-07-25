移民署新住民子女多元文化在地創生培育營今天起跑，副署長林宏恩表示，希望學員們透過課程所學，結合自身原鄉特色和父母原生母國文化，製作「地方小報」發表成果。

移民署於25至29日在中華人才培訓中心舉辦新住民子女多元文化在地創生培育營活動，並於今天舉行始業式，由林宏恩主持啟動儀式。

林宏恩表示，此活動規劃是與國家發展委員會、文化部及桃園市文化局等機關合作，內容安排認識地方創生、多元文化發展、在地創生實戰分享及文案製作與簡報等課程。

同時，還規劃學員參訪新旺集瓷及憲光二村等多元文化特色地點。

林宏恩說，活動將由學員運用課程所學，將自身生長的原鄉地方特色，結合父母原生母國文化，製作成「地方小報」，並進行成果發表競賽。

移民署說，這次活動主題為「地方創生」，希望帶領新住民子女與國人子女探索台灣在地文化與故事，並結合其父母原生國籍的多元文化，以創意重新詮釋自身生長的土地，為地方帶來多元共好能量。

另外，林宏恩也鼓勵新二代發揮自身多元、多語及創意等優勢，除透過營隊學習新知、培養團隊合作、溝通表達及多元文化敏感度等軟實力，也能將所學應用於未來、持續精進，開拓宏觀視野，共同為在地創生匯萃新能量。（編輯：李錫璋）1110725