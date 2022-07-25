台中市西屯區安和國中活動中心興建至今已27年，內部設施老舊且空調維修費用高，亟需汰換；南屯區的大新國小遊戲場草皮幾乎整片枯死，僅剩已硬化的泥土，學生在此奔跑恐衍生危險。為協助學生解決校園設施不敷使用的情況，立委張廖萬堅25日邀集國教署、教育局會勘，初步獲國教署允諾協助。

安和國中總務主任王誌毅指出，這座活動中心是校內唯一的室內綜合場館，無奈空調設備相當老舊，甚至部分零件損壞、市面上已找不到同樣規格的零件更換，再加上主機維修困難且管路保溫材料剝落、空調箱鏽蝕破損等，即便開空調也跟沒開差不多。

王誌毅強調，活動中心每年使用次數超過百次以上，最近天氣炎熱，空調幾乎沒有功效，讓師生都很難熬，盼張廖萬堅協助爭取經費汰換新的空調系統。

大新國小校長吳政憲則說，大新國小學生數多達2300多人，原本規畫的遊戲區為大片草皮，雖去年才剛啟用，但因學生踩踏次數太頻繁，草皮幾乎都死光了，僅剩下凹凸不平的水泥地，下雨時相當泥濘、天氣好又因泥土硬化無法達到緩衝效果，希望能爭取費用鋪設人工草皮與彈性地墊。

為協助學生爭取設備改善經費，張廖萬堅邀集相關單位會勘，他指出，安和國中活動中心空調設備改善工程需933萬、大新國小遊戲場地墊鋪設工程則需要190萬，目前國教署允諾儘速協助。台中市府教育局科長藍淑美表示，教育局將儘速整理相關調整計畫書送中央，爭取補助及配合款。