向來被視為台積電主要客戶的聯發科今（25日）宣布與英特爾合作晶圓代工，預計採用英特爾的Intel 16製程生產，該製程為22FFL的改良版本，聯發科與英特爾合作的晶片將用來為智慧終端產品製造多種晶片，此消息發布後引起市場熱議，尤其目前處在美國晶片法案力拚闖關的風口浪尖。

聯發科目前在大部分代工都是與台積電合作，但公司也尋求增加美國和歐洲的產能來增加供應鏈彈性，並使其更加多元。而英特爾在兩地都有設廠，符合聯發科的需求，公司拒絕說明出貨給聯發科的時間，但他們強調，Intel 16將在2022年為客戶提供第一次試生產，並於2023年初開始量產。

聯發科證實此事，並表示，繼與Intel在5G data card的合作後，著眼於快速成長的全球智慧裝置，進一步與英特爾展開Intel 16成熟製程晶圓製造上的合作。

聯發科表示，向來採取多元供應商策略，與英特爾的合作將有助於提升聯發科技成熟製程的產能供給，而在高階製程上則持續與台積電維持緊密夥伴關係，沒有改變。

聯發科技近期在各類產品線的全球市場拓展上取得亮眼的成績，未來將持續服務全球客戶在智慧裝置上的需求，進一步拓展市場。聯發科將於7月29日舉行法說會，公告第二季財報及釋出第三季展望。