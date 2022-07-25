民進黨台北市長參選人陳時中今發「台北隊長召集令」，挨批抄襲國民黨台北市長參選人蔣萬安的「台北隊」。蔣競辦議題小組召集人黃子哲酸，蔣5月25日宣布參選時邀大家一起參加「台北隊」，沒想到2個月後陳真的來了，只不過是直接複製貼上、另立仿冒品牌。

黃子哲表示，陳時中先前已被外界批評是從防疫指揮官落跑參選台北市長，如今再來個抄襲對手口號，與民進黨籍前新竹市長林智堅如出一轍，看來陳組的不是「台北隊」，而是「抄跑隊」，恭喜林多一位堅定隊友。

至於陳時中競辦總幹事吳思瑤回應「台北隊」抄襲質疑時說，蔣萬安的台北隊毫無記憶點。黃子哲也回酸，吳連我國舉重好手郭婞淳勇奪東奧金牌都沒什麼記憶點，還在自己臉書誤植成其他選手名字，所以缺乏記憶力好像也不令人意外，但不能連google的能力都沒有。

黃子哲說，陳時中要拿香跟拜也不是不行，也歡迎加入蔣萬安台北隊，但用硬拗、鬼扯方式回應，不夠厚道。