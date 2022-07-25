台灣首支霹靂舞國手紀實片《Break the Limit 突破高牆》今(25)日熱血上映，台灣大哥大今天發布「勇敢追夢」專案的最新成果，由第14屆myfone行動創作獎微電影百萬首獎李祈悅導演一手包辦企劃、執導、剪輯，耗時近兩年的時間，紀錄台灣大體育家族霹靂舞選手孫振努力奮鬥，以前進奧運為目標，熱血追夢的故事。

長期支持台灣原創內容、力挺優秀運動員前進世界的台灣大哥大總經理林之晨擔任這部紀實片的出品人，他在影片完成後製的第一時間觀賞了全片即大受感動，尤其這次「勇敢追夢」5.0計劃首度一次為影視界與體壇兩大不同領域的明日之星圓夢，林之晨特別感動的是，兩位追夢者在疫情影響台灣最嚴重的去年五月開啟全片的企劃和執行，拍攝與製作都面臨前所未有的挑戰。

尤其這段期間，孫振自己要面臨前進奧運過程中大大小小的積分賽挑戰，而李祈悅導演為了更了解霹靂舞自己還特別去上課練舞。作為《Break the Limit 突破高牆》出品人，林之晨進一步指出，本片透過李祈悅導演的獨特視角，帶領觀眾了解霹靂舞如何從街頭走向奧運殿堂，同時認識勇敢追夢的台灣B-boy孫振，作品完成度非常高，不論是故事、剪輯、動畫、配樂都相當精彩，許多片段更是孫振出國比賽時手持GoPro拍下的珍貴畫面，讓觀眾對孫振奮鬥的心路歷程更能感同身受。

擔任本片監製的台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，有別於以往的勇敢追夢計畫，僅扶植一組來自myfone行動創作獎的得主，「勇敢追夢5.0」涵蓋三段追夢故事，首先是第14屆myfone行動創作獎微電影百萬首獎得主李祈悅，由台灣大提供製作費、媒合「夢想導師」盧建彰導演，並在全球奧運霹靂舞項目負責人、同時也是HRC Dance Studio創辦人陳柏均的協助下，讓這個熱血追夢的故事完美呈現。

另一方面，去年台灣大體育家族特別先將孫振納入，成為台灣大贊助的運動選手，擔任他堅強後盾，支持他前進奧運、實踐夢想，並透過影片，讓更多人知道他能所不能的毅力與實力。此外，還有同樣愛好霹歷舞、努力不懈的每一位舞者，雖然霹靂舞在台灣還沒有被認定為主流運動項目，但在國際上受重視的程度不言可喻，衷心期盼透過本片鼓勵所有B-boy、B-girl，也能像孫振一樣勇敢追夢，站上夢想舞台，也讓更多人關心這項運動，給選手更多支持與鼓勵。