烏克蘭軍方在上周六發布了一段新的戰果影片，顯示烏軍成功擊毀俄羅斯S-300防空系統，據說位置在刻松州(Kherson)以南的俄軍佔領區。烏克蘭持續在清除俄軍的防禦，以便為收復刻松的反攻作戰做好預先準備。

防衛部落格(Defense Blog)報導，據影片的說明，烏克蘭部隊成功摧毀了至少兩台 S-300 地對空飛彈車，和一輛指揮車。

a Russian S-300 in Zelenotropinsky, Kherson Oblast destroyed by ukraine

特別值得注意的是擊毀S-300的地點，根據影片說明，它位在刻松州南部的澤列諾托賓斯基(Zelenotropinsky)，在谷歌搜索不到這個地點，應該是寫作Zelenotropinsʹkyy才對，此定居點位在刻松市西南方40公里處，要是烏克蘭能夠打到這裡，那麼烏克蘭部隊的長程火力似乎已能包括整個刻松市。

S-300（北約名： SA-10）是俄羅斯第1種多目標相陣雷達導控的防空飛彈，性能接近美國愛國者，除了具有打擊來襲飛機的能力以外，也提供一些巡弋飛彈和彈道飛彈的攔截能力。

雖然俄羅斯已推出性能更好的S-400，不過S-300仍然持續服役在前線。