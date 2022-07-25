Meta宣布新任台灣暨香港總經理，由潘先國接任。Meta表示，潘先國擁有超過18年的科技業經驗，以廣泛的視野與豐富的技能，率領跨國企業的團隊提升效能與發展業務。潘先國表示，很期待與台灣與香港團隊、客戶、合作夥伴們共同努力，掌握未來商機。

潘先國接下來將負責Meta於台灣及香港兩大市場的營運，領導團隊與品牌、代理商與夥伴建立策略合作關係，並維持整體業務成長。同時，潘先國將帶領台灣及香港團隊持續聚焦於擴大經濟影響力，支持各大產業下不同規模的企業蓬勃發展、透過數位轉型驅動成長。未來，潘先國將常駐台灣，向大中華區總裁梁幼莓匯報。

加入Meta之前，潘先國曾於台灣微軟擔任公共業務事業群總經理，透過數位轉型提升台灣的創新力、競爭力與學習力，以雲端科技協助客戶成就非凡。在此之前，亦曾任Citrix台灣區總經理，以及CA Technologies、台灣IBM等多家跨國科技公司高階職位。

Meta大中華區總裁梁幼莓表示，潘先國豐沛的產業知識與經驗，將讓Meta更完善地支持不同規模的企業、台灣及香港的每個客戶與合作夥伴，幫助客戶與夥伴掌握最新的市場商機，並更有效率地持續成長。