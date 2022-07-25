台東縣政府與安捷航空合作推動高空跳傘表演，今天由 來自俄羅斯及烏克蘭的教練從1萬3000英呎高空進行驗證試跳。（莊哲權攝）

台東縣政府與安捷航空合作推動高空跳傘表演，今天由 來自俄羅斯及烏克蘭的教練從1萬3000英呎高空進行驗證試跳。（莊哲權攝）

台東縣政府與安捷航空合作推動高空跳傘表演，今天由 來自俄羅斯及烏克蘭的教練從1萬3000英呎高空進行驗證試跳。（莊哲權攝）

台東縣政府與安捷航空合作推動高空跳傘表演，今天由 來自俄羅斯及烏克蘭的教練從1萬3000英呎高空進行驗證試跳。（莊哲權攝）

台東縣政府與安捷航空合作推動高空跳傘表演倒數計時，今天在卑南遺址公園1萬1000英呎的上空，由來自俄羅斯、烏克蘭及我國的教練進行驗證作業及試跳，縣府期望驗證試跳的完成，能為台灣的高空跳傘翻開歷史新頁。

3名高空跳傘教練從1萬1000英呎，相當3000多公尺的高空跳出飛機，如「天降奇兵」般，精準降落在預定的卑南史前文化公園大草原，首先降落的是俄羅斯籍的教練，第2個降落的，是用烏克蘭國旗藍黃相間顏色當傘具的烏克蘭教教練，落地後兩人相互擊掌，慶祝試跳成功。

安捷航空飛行跳傘總監林克臻表示，這是台東休閒跳傘活動首次試跳，也是首次台灣民間有雙人傘試跳，從高空鳥瞰台東風景真的很美，希望「休閒跳傘」能在台東落地生根。

台東縣交通及觀光發展處長余明勳說，台東縣已經申請到熱氣球自由飛的空域，為了讓空域活動更多元，縣府和航空業者合作，推展高空跳傘運動，向民航局提出申請，審查作業已經進入最後關頭，25日安排驗證作業及試跳活動，料將順利結合熱氣球嘉年華，在鹿野高台演出最專業高空跳傘。

余明勳指出，花東縱谷的空域已經有熱氣球、飛行傘和空中導覽活動，預計引進的高空跳傘運動，將讓東部空域活動或是運動能更多元。

他說，為了實現這一歷史性創舉，兩年來遍讀國外法規，建置完備的跳傘活動及人員規範，並精選海外資深專業教練，尋覓縣內適合傘場，希望為高空休閒跳傘的長遠發展奠定基礎。