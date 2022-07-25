立委蔡適應表示，自己有信心帶領基隆隊在年底贏得選舉、市議員全壘打。（立委蔡適應辦公室提供／陳彩玲基隆傳真）

九合一大選進入倒數，基隆市民進黨籌組基隆隊，今日合體亮相，由市長林右昌作為領隊、黨部主委蘇仁和擔任總教練，全力輔選立委蔡適應接棒市長，以及13名市議員候選人全壘打。

民進黨基隆市議員候選人總計13名，分別為仁愛區童子瑋、鄭文婷；信義區陳宜、陳軍佐；中正區張顥瀚、許睿慈；中山區張秉鈞、施偉政；安樂區張之豪、洪森永、吳驊珈；七堵區林坤明、曾怡芳；另由基隆市長參選人蔡適應擔任基隆隊長。

林右昌表示，基隆隊是在地打拼的隊伍，過去給人許多負面印象，在他7年多和蔡適應聯手下，將國民黨留下的124億債務，減掉56億，創造屬於基隆人的奇蹟，這樣的執政成績必須延續下去。他認為，唯有蔡適應最適合接棒，延續基隆的改變和進步。

蘇仁和指出，基隆的改變還在進行中，特別是林右昌是基隆有史以來，施政滿意度82％的市長，蔡適應則是基隆有史以來，公督盟評鑑得過最多次優秀立委的人選，一個是基隆第一名的市長、一個是基隆第一名的立委，相信唯有蔡適應能無縫接軌市政工作。

蔡適應提及，林右昌的施政讓市民感到驕傲，今天基隆隊選在近百年的正濱漁港色彩屋前亮相，就是因為漁港這幾年重新翻轉，成為台灣新的起點，讓全台灣基隆的蛻變、翻轉。

蔡適應說，基隆的改變是持續進行式，所以他選擇「基隆進行式」作為選戰主軸，自己有信心帶領基隆隊在年底贏得選舉、市議員全壘打，接棒基隆、延續光榮。