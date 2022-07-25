江宏傑昨（24日）忽在IG心急發文，暗指前妻福原愛來台帶走家人後就沒了音訊，怒嗆：「這算善意交接嗎？」對此福原愛閨密透露女方已回日本，反指江宏傑「趕盡殺絕」，而江宏傑今（25日）出席活動，表示已聯絡上福原愛，但不知人在哪，其他細節交由律師處理。該家務事也登上日媒，日網幾乎一面倒罵福原愛。

江宏傑和福原愛離婚1年，日前他才鬆口前妻計劃暑假來台，但不清楚具體時間，想不到24日在IG發黑底白字文暴走：「不懂昨天這是什麼善意的交接？」暗示福原愛把台灣家人帶走後就不接電話、不回訊息，讓他心急如焚。對此，雙方所屬的經紀公司24日表示不清楚福原愛回台的時間，但證實她有回台灣，23日晚間接走家人後就失聯至今，江宏傑才會擔心地發文喊話。

24日晚間，福原愛閨密湯媛媛在微博替好友叫屈，指江宏傑在媒體前塑造好爸爸形象，但事實上卻是不斷阻止福原愛帶家人回她家，如今福原愛終於來台探親，江宏傑明知家人很安全，仍誣告、謊報失蹤，讓她氣憤不已：「江先生，你真的要這樣用網絡媒體趕盡殺絕一位媽媽嗎？」並透露福原愛回日本後已報平安。

事隔一日，江宏傑所屬經紀公司今（25日）表示福原愛已回訊息，但江宏傑未與被帶走的家人視訊或通電話，且不清楚前妻是否還在台灣，並強調接走家人是雙方的協議，也是福原愛的權益，「至於其他細節，目前交由律師處理，謝謝大家關心」。

消息傳回日本後，被許多日本媒體報導，許多日本網友看完新聞後，紛紛留言痛批：「對福原愛印象更差了」、「我覺得未經對方同意就帶回家是違反規定的」、「家人好可憐，被強行脫離熟悉的環境」；僅有少數網友為福原愛講話，表示：「我能理解福原愛想家人的心情，她應想在日本照顧家人，是個堅強的人」、「前夫如果聯繫不上，會在SNS前報警，他似乎鬧得更大」。