室內設計類股添新兵，潤德（6881）25日登錄興櫃，參考價每股60元，盤中最高衝上76.3元，收盤價76元，漲幅達27％。

疫後商辦與商場裝潢設計業陸續回復工程進度，除潤德登興櫃行情起，在中國、台灣各大國際精品積極改裝迎客帶動下，包括紅木-KY（8426）、匯僑設計（6754）等相對有機會翻揚，其中匯僑設計更是轉型商辦與商場等，上半年合併營收大增逾16％，看好下半年旺季到，全年仍有望兩位數成長。

潤泰集團旗下潤德主要專攻高科技廠辦、大型商場及大型住宅社區公設等室內、景觀設計及工程施工，看好台商回流商辦需求，並帶動室內設計與工程業務需求，其知名案例已擴及高級住宅社區及其他文創休閒，包括微軟辦公室、Line辦公室、國際票券辦公室、city link商場、蔦屋書店等。

潤德近五年營收持續成長，2021全年營收9.1億元，EPS為5.2元；今年上半年營收達4.22億元，較去年同期減少17.7％，預期下半年工程回復進度，有望帶動旺季來。