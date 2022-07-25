民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌碩士論文抄襲，不但扯出被抄襲對象學長余正煌是調查局所屬公務員，還與當年台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通形成三角關係。國民黨發言人、台北市議員參選人柳采葳今(25日)在中天《大新聞大爆卦》中預言，台北市議員王鴻薇雖出招向台大檢舉「余正煌涉抄襲」，但最終余正煌仍舊會「被神隱」，幫林智堅及陳明通等人揹上隱形的黑鍋。

針對王鴻薇出招向台大檢舉「余正煌涉抄襲」，主持人李珮瑄以「引蛇出洞」形容：「身為那個重要的關鍵人，你（余正煌）總該出來了吧？」柳采葳表示：「台大要受理一個申請案的話，有幾個條件，第一，一定要有相關證據，才可以接受相關審查，而顯然台大都已經接受了；鴻薇姊這招很聰明，台大現在不查下去不行了！而且一定要查到一定程度，才能給個清楚的解釋。」

柳采葳預言：「但是我覺得啦，余正煌他最後最後，還是會神隱在後面，因為我覺得他不是自己想要神隱，他是『被神隱』。你也知道調查局是多層層嚴密的，調查局要你不出來，你敢出來嗎？雖然鴻薇姊引蛇出洞，但從昨天的記者會就能發現，他（余正煌）絕對不會出來的！」

她談到林智堅直播記者會：「昨天記者會就很荒謬啊，他讓鄭運鵬來幫他解釋論文的原創性，來說明整個論文的發想，不覺得這很荒謬嗎？林智堅說余正煌是抄他的，但是到現在，余正煌還是沒有出來講過任何一件事情、任何一句話！」

柳采葳指出，民進黨拿出了論文事件的時間軸，但那個時間軸只證明了一件事情，就是陳明通、林智堅、余正煌這三個人，就是一個互通有無的「論文生產鏈」；有做過論文的人都知道，資料是可以分享的，但不是叫所有人都「抄」這一份資料，而且陳明通是這麼有經驗的一個老師，怎麼會不知道林智堅、余正煌都有抄這份資料？怎麼會把余正煌的資料拿給林智堅？這在學術上是完全不合理的事情，所以陳明通也要出來講清楚。

「我真的呼籲余正煌，你不要再揹黑鍋了！」柳采葳強調，昨天林智堅的記者會只證明了一件事情，陳明通、林智堅以至於民進黨上上下下，就是要讓余正煌揹這個隱形的黑鍋，既然都說論文沒有抄襲、沒有問題，「為什麼不敢讓余正煌直接出來講呢？」