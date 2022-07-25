【和逸飯店・台南西門館】Kid’s閃電盃-小小賽車手活動，暑假限定場將於7月23日及7月24日舉辦，讓小朋友在開車玩樂的過程中，學習到交通規則。（和逸飯店・台南西門館提供）

【COZZI Blu和逸飯店・桃園館】逸薈軒 爸氣四人分享餐 盡現江浙料理精髓。（COZZI Blu和逸飯店提供）

父親節即將到來，位在台北市最美林蔭大道的慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，整個8月份推出「我愛爸爸」優惠，每桌單筆消費金額滿5288元，結帳時立刻現折888元！更於8月6日至8日限時三天，只要帶爸爸到餐廳享用午晚餐，招待紅白酒各一杯，與老爸小酌一杯談個心享微醺。菜色部分特別推薦創意翻玩台式芥蘭羊肉的「“手指灼燒”炭烤紐西蘭小羔羊排」，義大利文Scottadito原意其實是指燙傷手指，後衍伸成因為羊排太美味即使燙手也無法抵擋誘惑拿起來大快朵頤，小羔羊排經浸醃迷迭香、百里香及增添暖意的蔥薑後，刻意一分為二，肉排七分熟不帶羶味，骨頭部分則烤至焦脆最適合啃其骨邊肉，再搭配炭烤過的芥藍一起品嘗。或者選擇「廣寒香櫻桃鴨胸春季野莓醬汁」以新鮮莓果、杜松子與薄荷製成醬汁，搭配肥美宜蘭櫻桃鴨享用，主廚更額外選用苗栗南庄桂花釀點綴，花香撲鼻同時也平衡肉質油膩感，父親節就以美食表心意，與爸爸來個溫馨的約會食光。

為歡慶父親節，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館逸薈軒於8月1日至8月31日推出「爸氣四人分享餐」，僅要5288元＋10％便能一次嘗遍逸薈軒熱銷不墜的8道經典料理，包含開胃涼菜三小福，有融合福州與上海菜系特長，將膠質豐厚的豬尾紅燒煨燉並佐以健脾紅麴的「養生紅麴豬尾燒」，入口生香、色澤大氣討喜以及鮮麻生津的「燒椒松花香皮蛋」與客家風味「秘製桔醬土雞腿」。主菜更是祭出海陸中菜饗宴，包含綿軟濃醇、香腴不膩的「梅干東坡荷葉夾」，以及工序繁複、歷史悠久的杭州名菜「宋嫂鮮魚羹」，滑口鮮嫩、令人欲罷不能。更有嚴選漁港直送當日漁獲烹製的「手撥鮮海蝦」與「海中斑」二選一。主食也是上乘之選，有饕客指名品嘗的功夫佳餚「上海老菜飯」與「蠔汁炆伊麵」供選擇，最後再以顏值滿點的甜品「星空羊羹」、「四色糕」二選一，為歡愉家宴畫下甜蜜句點。專案期間預定「爸氣四人分享餐」再贈來自美國知名品牌「MALIN＋GOETZ」，豪華旅行沐浴組乙組，COZZI Blu和逸飯店‧桃園館逸薈軒就是要專寵老爸，吃喝好禮享不盡。

和逸飯店‧台南西門館為了讓小朋友充分「放電」並打造難忘的暑假，入住和逸飯店‧台南西門館免費暢玩戶外400坪奇趣操場，包括愛嘟嘟小火車、兒童電動車、兒戲沙池和奇趣噴泉池等，讓全家大小沐浴在台南熱情的陽光下，也可以選擇探險活寶糖果王國室內遊戲區，提供Switch、XBOX等遊戲租借還有夢幻好拍的泡泡球池，另外周末加碼推出口碑好評的「Kid’s閃電盃-小小賽車手」活動，暑假限定場將於7月23日及7月24日舉辦，讓小朋友在開車玩樂的過程中，學習到交通規則。8月6日舉辦的「爸爸趣哪兒」活動詢問度最高，內容精心設計親子互動橋段及親子手作DIY，在8月份屬於爸爸的節日，讓大小朋友留下美好回憶。

和逸飯店‧高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳，為歡慶父親節推出專屬優惠，只要加入AMAZZING CLUB會員與爸爸同桌用餐，8月享88折優惠，8月8日父親節當日更享有85折優惠！此外，Cozzi THE Roof餐廳更推出期間限定「義食漫旅」義大利主題風味節，主廚精選多款義式風味主題菜色，任選主菜搭配輕食自助餐檯料理，每位只要480元＋10％起。

Cozzi THE Roof餐廳位於和逸飯店．高雄中山館30樓，擁有絕佳高空景緻及遼闊視野，寬敞舒適的用餐環境受到許多饕客喜愛，此外，Cozzi THE Roof餐廳的美味料理更是讓饕客們讚嘆不已，招牌菜色「美國頂級乾式熟成牛排」，選用頂級Prime等級牛排乾式熟成，食材純粹鮮美的極品滋味讓人回味無窮！另外期間限定推出的全新義式風格菜單，包含口感軟嫩多汁的「義式香料烤春雞佐普羅旺斯燉菜」880元＋10％，選用美國春雞加入4-6種義式香料爐烤而成，搭配主廚特製普羅旺斯燉菜，香氣四溢的美味，吃一口就能感受道地義式風味。

「義式番茄風味噶瑪蘭帶骨豬排」720元＋10％，嚴選噶瑪蘭帶骨豬排，加入義式番茄、洋蔥、蒜頭及多種辛香料熬煮而成的特調醬汁，將豬排的質嫩口感完美呈現。主廚特製「義式水煮鱸魚」480元＋10％，彈牙鮮甜的肉質與醬汁縈繞在口齒間，展現食材的鮮美滋味。主菜另有最受小朋友喜愛的「義式波隆那肉醬寬麵」與「西西里海鮮義大利麵」，及充滿義式風情的「香煎地中海風味鮭魚」，需先以迷迭香、百里香等香料醃製一天，再搭配酸甜的蜂蜜芥末醬品嘗，讓饕客感受濃濃異國風味。