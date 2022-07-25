新北市中和區瓦磘溝水質惡劣，相關單位已經展開整治，工程第一階段於3月完成，第二、三階段也陸續發包施工，新北市議員金瑞龍近日前往會勘，持續追蹤工程進度，希望能複製成功經驗，將瓦磘溝打造成「藤寮坑溝2.0」。

金瑞龍指出，第一階段改善工程主要是以礫間曝氣處理場來淨化水質，將處理完的淨水放回河道補水，用以增加乾淨水源、減輕河川負擔，而第二階段為「增設瓦磘溝抽水站機組」，第三階段則是「溝渠渠底改善工程」，都已陸續發包施工中。

水利局長宋德仁指出，第三階段渠底改善工程是以保持原有生態之工法，進行渠底改善，讓水流加速並引入清水，減少河道汙染發臭的可能，以提升瓦磘溝河道水質。

金瑞龍說，瓦磘溝渠底改善工程已在進行挖土機清除渠底淤泥部分，預估需要一定的施工期程，他後續會持續追蹤工程進度，配合實際作業滾動式檢討，務必盡早讓瓦磘溝不再發臭、找回清澈，提升周遭居民生活品質。

金瑞龍表示，他2019年提案整治中和藤寮坑溝，已於今年初完工，其生態河道成為新北市第一條、也是全國第一條生態河川示範水道，希望瓦磘溝也能像藤寮坑溝一樣，在新北市府和地方通力合作下，改善水質，期許將新北市打造為親水城市。

瓦磘溝願景促進聯盟認為，瓦磘溝渠底改造工程必須顧慮到景觀及生態設施，以往瓦磘溝周遭有很豐富的生態，希望工程進行時不要影響到生物多樣性。

水利局對此則回應，會在工程及景觀生態中取得平衡，規劃設置生態空間提供鳥類、青蛙及蝴蝶等生物棲地，並加設親水平台，提供民眾觀賞及休憩空間。