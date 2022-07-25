新世代傾向線上看車、買車，中信銀行25日宣布，與台灣最大線上購車平台8891汽車網合作，新推出一站式購車信貸專案，強調營業時間最快1小時撥貸、專案首期優惠年利率0.01％、最高可貸300萬元、貸款期間最長七年、免保證人與擔保品且汽車免設定抵押、購車前即可取得資金等六大特色，以協助購車者有更大議價空間。

中信銀是鎖定8891汽車網的20萬名活躍用戶，且中信銀引用美國汽車產業數據分析公司CDK Global的最新研究結果指出，1990年至2010年出生的Z世代，正從學生身分轉換為社會新鮮人，其中81％受訪Z世代在做出購車選擇前，會先徹底研究心目中屬意的車種、車型，線上看車、買車已逐步成為年輕族群趨勢，為配合線上看車、買車，銀行亦要提供線上申請車貸及核貸的服務。

中信銀訴求提供多元數位金融服務，因此特別與8891汽車網合作，在行動版及網頁上的物件詳情網頁設置中國信託購車信貸申請專區，推出一站式購車信貸專案，想購車的族群不僅可使用8891汽車網獲得中古車、新車的線上諮詢，更可線上提出購車申貸需求，以滿足8891汽車網用戶可申貸購車資金的需求。

中信銀強調此專案不限車種，且有六大特色，一是在營業時間線上申請，最快一小時撥款；二是專案有優惠利率，首期年利率0.01％；三是不限車價，最高可貸300萬元；四為貸款期間最長七年；五是免保證人、免擔保品、汽車免設定抵押；六為提早撥款，可讓購車族可先拿到資金，有更大的買車議價空間。

但中信銀亦提醒此貸款不是車貸，是個人信貸，申貸有開辦費等，總費用年百分率3.9％起，20到65歲都可申貸，但要附上薪資證明，若是中信銀存款戶或貸款戶符合特定條件，可免上傳薪資或收入文件。

若以年利率單一利率2.76％計算，借100萬元、貸款期間七年，則每月要還款13,105元，借三年就是每月還28,976元。