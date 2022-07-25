刑事局中打第一隊破獲以陳姓、楊姓男子為首的詐騙集團，查扣手機等贓證物。(刑事局中打提供／林欣儀台中傳真)

以陳姓、楊姓男子為首的詐騙集團，去年中旬租用台中市烏日區一家汽車修配廠二樓空間作為辦公室，並架設假的「HYDAX」虛擬幣投資平台行騙，至今至少已60人受騙、詐騙金額超過5億元，檢警日前透過被害人資料分析，陸續逮獲19人，分別依詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。

刑事局偵查第六大隊第一隊根據打詐中心列管詐欺案件數據分析，發現去年新冠疫情爆發後，民眾遭騙投入假虛擬貨幣交易平台的案件相當高，接著透過被害人投資相關平台與匯款的人頭帳戶等資料分析，發現有60多人都是遭類似手法行騙，進而深入追查。

檢警查出，該集團先在國內虛設人頭公司，並收購多筆人頭帳戶，再架設偽「HYDAX」虛擬貨幣投資平台偽造交易紀錄，之後透過機房人員在社群網站散播假投資訊息，等到與被害人熟悉後，誆稱有高獲利、零風險的假投資內線消息，藉以吸引被害人投資虛擬貨幣或衍生性金融商品等。

檢警指出，該集團等被害民眾投入金錢後，又偽造訊息，實則是將行騙所得款項轉到人頭帳戶中，並透過層層轉手的方式洗錢，近1年來已有至少60多人被害，其中還不乏高學歷份子，甚至有人抵押房地產、一舉投入3000萬元，卻落得血本無歸的慘況。

專案小組掌握事證後，今年1月、3月、5月陸續在台中太平、烏日等地搜索，前後共逮獲19名集團成員，查扣存摺、提款卡及手機、等贓證物，並依詐欺、洗錢等罪嫌法辦。