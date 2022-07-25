民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門泥淖，民進黨與林智堅團隊委任律師黃帝穎今（25日）召開記者會，呼籲台大社科院長蘇宏達應迴避審查林智堅論文。媒體人「逆風的烏鴉」在臉書上表示，「黃帝穎這麼說的目的，是在鋪哏」，且民進黨已經開始在做打下一場仗的準備，而「蘇宏達當然是一個大目標，管中閔可能也無法幸免於難」。

民進黨立委鄭運鵬和林智堅委任律師黃帝穎今召開「未審先判，政治偏頗」記者會，指控蘇宏達以內部信件稱林智堅論文是醜聞，顯然已經逾越身為社科院長、審定委員召集人的分際，「我們要求蘇宏達院長必須要迴避」。逆風的烏鴉指出，黃帝穎要蘇宏達迴避的理由，是說蘇宏達和國民黨關係很好，還有就是說蘇宏達給台大社科院師生的信裡，已經把此案定位為醜聞，明顯有了立場。

但逆風的烏鴉認為「這兩個理由都很難成立」，因為要說蘇宏達和國民黨關係很好，「什麼叫關係好？那一票大法官、最高行院長、監察院長、監察委員和民進黨關係好不好？甚至還有蔡英文親戚的，什麼時候迴避了？」逆風的烏鴉更指出，再來說「醜聞」，所謂醜聞，就是足以影響聲譽的事件，蘇宏達沒定調是誰抄誰，從現狀來看，不是余抄林就是林抄余，不然就是上下交相賊互抄，說是「醜聞」不為過吧？

因此逆風的烏鴉點出，黃帝穎這麼說的目的，不是真的要蘇宏達迴避，蘇宏達不會因為他一句話而迴避，「事實上，他說這句話的目的，是在鋪哏」，逆風的烏鴉也爆出鋪哏的內幕，「就是鋪林智堅如果真的被撤銷學位，或者被判定論文有重大瑕疵要怎麼回應的哏」，由此來看，大概可以確定，民進黨已經開始在做打下一場仗的準備。

逆風的烏鴉說，「這個下一場仗，就是林智堅在學位被撤銷後，要攻擊誰、怎麼攻擊。蘇宏達當然是一個大目標，管中閔可能也無法幸免於難」；同時也提及這件事有趣的地方，第一個在其實民進黨對於學倫判定可能是很悲觀的，所以才會開始先打預防針，第二個是他們要蘇宏達迴避，「其實就是變相承認自己過去惡整過蘇宏達了吧」。