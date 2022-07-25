三井集團在台中投資百億的第2件大型投資案，台中東區LaLaport親子型購物中心，25日舉行上梁典禮，未來將創造2500個就業機會。市長盧秀燕出席指出，上梁代表硬體工程即將完工，盼年底開幕營運，屆時舊城區、東區、甚至中區等地都會有重大翻轉。

市長盧秀燕表示，三井集團自2019年與台糖公司簽訂土地合約後，市府隨即成立跨局處專案小組，協助投資案通過都市設計審議、交通影響評估、防火避難綜合檢討等多項行政程序，接下來也會密切協助三井集團，順利取得使照如期開幕營運。

「台中新地標再＋1！」市長盧秀燕說，LaLaport屆時將結合東區建國市場、帝國糖廠、湖濱生態園區景點及台中火車站周邊發展，帶動觀光人流及商機，並有望與周邊的大魯閣新時代、站前秀泰，形成新興百貨聚落，創造經濟群聚效應，「前景看好」。

台灣三井不動產集團新任董事長久一康洋表示，東區LaLaport定位為親子型購物中心，距離台中火車站步行僅需6分鐘，店舖面積佔6.8萬平方公尺，將引進270家店舖，包含國際性流行品牌、國內外知名餐飲品牌、生活消費性商品、大型娛樂設施等，打造一站式消費娛樂天堂。

經發局表示，LaLaport購物中心是三井集團繼台中港Outlet Park後，布局台中的第2件大型投資案，感謝集團看好台中前景，選在109年疫情最嚴峻時刻啟動投資開發，自109年6月24日動工後，克服種種挑戰順利興建，目前已經可以看到商場宏偉的外觀與色彩繽紛的外牆，市民都對LaLaport萬分期待。

經發局指出，東區是台中早期發展的舊城區之一，受鐵路阻隔嚴重影響發展，近年來重大建設陸續到位，逐步翻轉再生，尤其是大智路打通完成台中車站前後站都市縫合，今天的上梁典禮是東區經濟發展重要的里程碑，市府將全力協助此投資案相關行政程序，力促年底如期開幕營運，為東區注入翻轉再生的力量。