國道西螺服務站日前有網友目擊1輛皮卡貨車在後方左右各裝了1把50模型機關槍，剎車時機關槍口還會發出紅色雷射光，影片曝光引發討論。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

國道西螺服務站日前有網友目擊1輛皮卡貨車在後方左右兩側各裝了1把50模型機關槍，剎車時機關槍口還會發出紅色雷射光，影片曝光引發討論，網友紛紛笑說「應該學塔利班，架個50機槍的高射腳架」、「想當兵可以去簽志願役，想開貨卡裝機槍可以去阿富汗」，目前原PO已向相關單位檢舉。

臉書「記者爆料網」日前分享一段影片，1輛福特汽車經典「皮卡」小貨車在高速公路西螺服務站疑似轉彎未打方向燈，被後方駕駛拍下後檢舉，但影片中該輛皮卡竟有多處違規改裝，在後方左右車身的圍欄上架設各架設1把50機槍槍模型，皮卡剎車時槍管還會發出高頻紅色的雷射光。

據悉該影片原本先發布在臉書社團「翻轉台灣交通違規交流社團」，原PO發文說已經把影片送件給高公局和監理站，笑說皮卡車主「準備去驗車吧！」其他網友則留言「為了末日準備，漫畫我有看」、「想當兵可以去簽志願役，想開貨卡裝機槍可以去阿富汗」、「老實說這個改裝真的很8+9超沒格調的」、「如果太像真的還有社會秩序維護法可以用，他的車胎超出車體可以送他一張驗車單」、「應該學塔利班，架個50機槍的高射腳架！這樣才不枉費他的pick up!」