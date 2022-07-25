icyball冰球樂團。（好看娛樂提供）

柔米。（好看娛樂提供）

「2022Corona Sunset Tour墾丁」8月6、7日邀集擁有千萬點擊熱播紀錄的理想混蛋、民謠歌手黃玠、曾入圍金曲獎最佳演唱組合-Crispy脆樂團、國際DJ大賽台灣區冠軍DJ賴皮及icyball冰球樂團、好樂團、LINION、柔米等8組最Chill的音樂組合，以「THIS IS LIVING」就為這一刻為核心精神，結合墨西哥餐飲、手作體驗、異國編髮，在國境之南邀請大家一起在日落前伴著音樂與啤酒微醺著逃離日常，享受愜意時光每個人心中都有一個關於墾丁的故事。

理想混蛋鼓手Look之前去過墾丁的電音音樂節：「墾丁就是會讓人認真狂歡的氛圍，夏天就是要去墾丁。」團員們也透露曾經參加音樂祭的有趣經驗：「那一次彩排時，對面竟然有一個舞台在表演摔角比賽，害大家看的太專心沒有好好彩排。」翻玩復古風的icyball冰球樂團則曾經在春吶被排在中午第一團，台上的人比台下還多，但大家還是很high，不過隔天全團都食物中毒了。民謠歌手黃玠則說：「在恆春連散步都好玩，我可以散步一個星期都不膩。」

Crispy脆樂團：「畢業旅行就是要去墾丁啊！墾丁就是可以拋開一切的氛圍！」DJ賴皮則分享：「有次在恆春石牛溪出海口喝醉，我們撿了些樹枝就在海邊生火聊天，然後被檢舉

了。我後來才知道在國家公園內生營火會被罰三千塊！」這一次來墾丁工作大家應該都沒機會去玩水踏浪，理想混蛋只能跟大家分享之前在海邊發生的糗事：「第一張專輯主打歌〈愚者〉MV在海邊拍攝，還沒開拍我們就已經玩到褲子全部溼透，夾腳拖還不小心飄走，費了九牛二虎之力才撈回來，超級狼狽。」

曾經入圍第10屆金音獎最佳新人、最佳民謠單曲、最佳民謠專輯三項提名，也是臺灣原創流行音樂大獎客語組兩屆首獎及現場演出獎得主的柔米，外表嬌小柔美的她分享自己的事蹟：「有一次在海邊搭帳篷過夜，清晨五點迷迷糊糊地被太陽曬醒，結果起身去廁所的路上直接跌倒摔斷門牙。」黃玠則笑說：「我是有一次下午去七星潭躺在地上睡午覺，醒來的時候已經晚上九點半，一片漆黑海聲很大，嚇死我。」

理想混蛋主唱雞丁說：「看場喜歡的演唱會或音樂祭之後，好好泡個熱水澡（一定要放入浴劑）、一邊配喜歡的飲料。」Crispy脆樂團最愛在一場完美的演出後，和伙伴們在飯店聊天吃宵夜。曾獲國際DJ大賽台灣區冠軍的DJ賴皮拋開工作追求的是自在舒服的任何狀態。新靈魂樂創作人LINION則想躺在海裡，暫時隔絕路上世界的複雜問題，透露：「我想在大馬路上喝Corona加檸檬，在美國路上不能，但台灣可以喔。」