《天才基本法》張子楓、張新成攜手穿越時空尋找自我。（愛奇藝國際站提供）

雷佳音飾演數學天才。（愛奇藝國際站提供）

童瑤客串演出瑤瑤。（愛奇藝國際站提供））

萬茜客串演出茜茜（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站最新陸劇《天才基本法》，由實力派男星雷佳音、曾入圍金馬獎女配角獎張子楓、「學霸男神」張新成主演，一開播便同時登上微博與Google台灣熱搜。故事圍繞張子楓前腳還在相親，初戀張新成一出場風格變成懸疑，他穿著帽T蓋住臉龐，鬼祟地在女方家的信箱內放入一張幼時合照，為接下來女主角發生的怪事留下神秘伏筆，張新成登場方式連本人都疑惑：「怎麼我一出場畫風就變了！」

張子楓飾演23歲哲學系剛畢業的「林朝夕」，因一場意外，她才知道雷佳音飾演的父親「老林」得了阿滋海默症，不料，她因擦掉牆上的數學公式穿越到另一個時空，變成11歲的孤兒；在平行世界中，雷佳音的登場讓人笑破肚皮，他留著長髮、穿著搖滾，還騎著重機載辣妹，「小林朝夕」見他就喊爸，讓雷佳音當場被妹甩大罵他「垃圾！」這個辣妹大有來頭，正是因《軍中樂園》獲得第51屆金馬獎最佳女配角獎的女星萬茜。

此外，《三十而已》童瑤也客串演出，《金陵十三釵》倪妮則飾演張子楓的媽媽，出現在雷佳音的回憶中，雖然只是客串可是一出場就被驚豔，美顏陣容為《天才基本法》增添不少看點。

張新成飾演的「裴之」是數學天才，事實上他自己本身就是學霸，曾於2014年參加全國藝考，最後以高考成績560分，文化、專業「雙第一」進入中央戲劇學院音樂劇系，他日前在專訪時也被問到學生時期的強項，謙稱自己「語文、歷史、地理都不錯，數學還湊合吧！」他先前也曾在夯劇《以家人之名》中秀流利英文台詞，語言能力獲眾人認證。對於接下來他的關鍵登場，也將推動雙時空的故事發展。《天才基本法》現正在愛奇藝國際站熱播中。