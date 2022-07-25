美國國會眾議院議長裴洛西傳出計劃於8月訪問台灣，引起中國大陸強烈不滿，甚至更私下警告華府可能作出軍事回應。北京的消息傳出後引起美國政界高度關注，美媒指出，美軍正在制訂保護裴洛西訪台代表團的各種選項，其中包括調動航空母艦或派遣戰機提供密接空中支援。

據《華盛頓郵報》專欄作者羅金（Josh Rogin）撰文表示，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）有可能成為美國史上訪問台灣的最高級別國會成員，中國政府威脅要進行大規模報復，拜登政府希望她推遲，台灣則夾在中間。各方都在為一場沒人真正想要的可能危機做準備。

文章指出，的確有部分美國軍方領袖對裴洛西計劃訪台表達憂慮，白宮國家安全顧問沙利文、參謀長聯席會議主席米利、印太司令部司令阿奎利諾、白宮印太事務協調官坎貝爾等人已經向裴洛西及其職員，匯報相關的情報評估及軍事計劃。他引述華府官員透露的消息稱，大陸正在策劃各種可能破壞台海穩定的應對措施，但美方不知道北京將會具體做出甚麼事，但至少有一位中國官媒評論員暗示，中共空軍可能會派飛機攔截佩洛西，這可能會引發雙方進行攤牌。

文章指出，根據美國國會代表團訪台的正常程序，裴洛西將乘坐軍機前往台灣，美國軍方正在制訂保護專機的選項，考慮出動航空母艦或戰機，如此一來反而可能被北京誤解為「侵略性」而非「防禦性」的措施。美國在亞洲的主要盟友亦對此表達憂慮，他們認為裴洛西訪台性質如果被視為挑釁，可能影響美方與區域內國家在台灣問題上的合作。

華府官員同時擔心，北京可能會認為總統拜登支持裴洛西訪台，但依國會與行政部門分權的原則，拜登沒有權力要求裴洛西放棄訪台計劃，只能努力緩解與北京的緊張形勢。白宮也不能公開表示希望佩洛西推遲，因為如此一來拜登可能會顯得在台灣問題上軟弱無能，並因此而受到攻擊。拜登團隊必須對台灣表現出全面的大力支持，包括武器銷售、軍事訓練、外交接觸以及最近在台灣海峽巡邏的美國海軍任務。

據了解，美國目前在西太平洋部署的航空母艦只有雷根號航母戰鬥群，姊妹艦林肯號則在夏威夷群島參加美國的環太平洋軍演，被視為輕型航母艦、搭載F35B隱形戰機的兩棲攻擊艦的黎波里號亦在西太平洋。假如軍方決定為裴洛西的專機提供空中護航，很可能出動距離台灣最近、駐守日本沖繩縣嘉手納空軍基地的戰機。一旦發生這種狀況，恐怕會出現中美台3方都無法控制的場面。