近來持續高溫，冷氣成為生活必需品，但夏季電費高昂，讓人擔憂一覺醒來，電費遽增。日本一睡眠專 家表示，大腦要在適當溫度下才能好好地休息，若睡眠時室溫超過26°C，無法緩解大腦的疲勞，大腦會越睡越累。

根據日本媒體「集英社」報導，東京疲勞睡眠診所院長梶本修身表示，大腦在睡眠時活動力會下降，但在炎夏、讓人難以入睡的環境下，為讓腦部溫度下降，自律神經要不斷發出指令，提高呼吸頻率、促進排汗來散熱。如此一來，原本是要讓大腦消除疲勞的睡眠過程，反因自律神經過度運轉，導致疲勞累積。

梶本表示，由於人類的大腦很容易發熱，因此需要時刻保持冷卻，最有效的冷卻手段是從鼻子吸入冷空氣。在睡眠品質好的情況下，一個人需6小時就能消除疲勞，但在室溫28°C下，就需要8小時才能恢復，最後冷氣溫度過高的結果是，傷身又耗電。

梶本表示，由於身體是為了保護大腦，所以入睡環境應該優先考慮大腦的舒適溫度，而非身體的溫度，即使超過26°C的環境，對身體而言很舒服，大腦的疲勞也會持續累積。