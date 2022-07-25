台中新地標再+1！日商三井不動產投資台中東區LaLaport購物中心，今（25）日盛大舉行上梁典禮，此為三井集團在台中投資百億的第2件大型投資案。台灣三井不動產新任董事長久一康洋表示，雖然疫情影響到施工進度，仍將力拚年底前試營運，有機會成為台灣第一座LaLaport購物中心！

「翻轉舊城區！」台中市長盧秀燕出席致詞時指出，LaLaport定位為親子型購物中心，感謝疫情期間三井集團對台中市仍深具信心，在東區加碼投資百億興建LaLaport購物中心，今日上梁代表硬體工程即將完工，盼年底開幕營運，屆時舊城區、東區、甚至中區等地都會有重大翻轉。

盧秀燕表示，LaLaport是全世界跨國性的複合式商場，許多功能一應俱全，市民非常期待，非常感謝三井集團願意在台中東區加碼投資。三井集團自108年與台糖公司簽訂土地合約後，市府隨即成立跨局處專案小組，協助投資案通過都市設計審議、交通影響評估、防火避難綜合檢討等多項行政程序，接下來也會密切協助三井集團，順利取得使照如期開幕營運。

盧秀燕進一步說，LaLaport屆時將結合東區建國市場、帝國糖廠、湖濱生態園區景點及台中火車站周邊發展，帶動觀光人流及商機，並有望與周邊的大魯閣新時代、站前秀泰，形成新興百貨聚落，創造經濟群聚效應，前景看好。

台灣三井不動產董事長久一康洋表示，東區LaLaport定位為親子型購物中心，距離台中火車站步行僅需6分鐘，店舖面積佔6.8萬平方公尺，將引進300家店舖，包含國際性流行品牌、國內外知名餐飲品牌、生活消費性商品、大型娛樂設施等，打造一站式消費娛樂天堂。109年動工以來，克服了疫情、缺水等挑戰，目前工程順利進行，盼及早開幕打造東區休閒新地標，將帶給消費者絕佳的消費體驗。

經發局指出，台中經濟成長力道強勁，企業投資總額截至6月已達1兆479億元，如再加上台積電預計在台中投資兆元，總投資額將突破2兆元。在中捷通車、會展中心等重大建設加持下，磁吸中部消費人口，吸引百貨零售業看準商機，積極布局台中，如漢神洲際購物中心、三井台中港Outlet Park二期、廣三崇光百貨集團烏日超級娛樂購物城投資案等先後進駐，既有購物商場勤美綠園道、麗寶OUTLET MALL也都在規劃擴大商場規模。