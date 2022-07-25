高鐵左營站後門2.39公頃停車埸和轉運專區用地，正在辦理都市計劃變更成為「商三」用地，25日為公辦最後一天，預定今年完成都計程序，配合「左營高鐵科技之心」政策發展，規劃明年辦理公辦都更招商，進行商業和住宅的綜合開發，初步估計投資金額將逾百億元。

高雄市都市計畫「變更原高雄市主要計畫（凹子底地區）（廣停用地、轉運專用區為商業區）案」，從6月22日起公開展覽，7月25日為最後一天。

其中的「廣停用地、轉運專用區為商業區」都市計劃變更，基地正是位於高鐵左營站後門的停車埸用地、以及轉運專區用地，各有1.07公頃和1.32公頃，總共2.39公頃，將變更為使用分區為「商三」的用地。

基地的2大地主，分別是國防部和交通部鐵道局，各自持有大約44.67％和55.33％。

據了解，該項都市計劃變更可望在今年底之前完成，配合「左營高鐵科技之心」政策發展，預定明年辦理招商，可望採公辦都更模式，引進超過100億元的投資額，規劃6.8萬坪的樓地板面積，做為旅運、會展、商辦和住宅用途。