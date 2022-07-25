國巨（2327）25日公告庫藏股執行進度，今年第二度（第十六度）庫藏股累計買回2,051張，約當庫藏股執行進度達18.6％，總計國巨已經砸下6.68億元護盤，若加計國巨今年第一度庫藏股耗資21.73億元，今年迄今國巨已投入28.41億元救市。

由於國巨第十六度庫藏股已經買逾2,000張，加上第十五度庫藏股100％執行，銀彈攻勢支撐股價，國巨25日上漲1.04％，盤中一度寫除息以來新高價位337元。

根據國巨公告，第十六度庫藏股再買回728張，買回股份總金額達2.42億元，買回平均價位332.57元，加上第一波公告買回張數1,323張，累計國巨自本月12日啟動庫藏股以來，已經砸下6.68億元，買回自家股票2,051張，若加上100％執行的第十五度庫藏股總共耗資21.73億元，在景氣動盪之下，國巨累計已經投入28.41億元護盤。

國巨第十六度庫藏股買回時間自7月12日起至9月11日為止，規劃買回自家股票1.1萬張，買回價位區間為304～531元，此為國巨今年以來第二度實施庫藏股，買回張數為前一次庫藏股的兩倍，護盤力道明顯擴大。