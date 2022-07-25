日媒報導，美日將於29日在華府舉行「美日經濟政策磋商委員會」（經濟版2＋2）首次會議，雙方將同意在改善晶片供應鏈方面合作。

該會議由外交和經濟高階官員參加，日方代表為外相林芳正和經濟產業相萩生田光一，美方為國務卿布林肯和商務部長雷蒙多。

經濟版2+2是今年1月美日線上峰會決定設立。5月的日美高峰會談也就新一代半導體，同意設置工作小組推動研發，並就深化經濟安全合作達成一致。