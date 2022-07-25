42年老屋改造，25日正式開箱的「環時好室」，是嘉義市「新二通文創街區產業創新計畫」重要文化基地。（呂妍庭攝）

嘉義市中正路過去被稱為二通，當地的中央第一商場曾十分繁華，店家鄰立，近幾年因商業型態改變，老城區逐漸沒落，嘉義市政府針對舊城區經濟再造，以「新二通文創街區產業創新計畫」與知名旅行品牌「島內散步」合作，再加上「青年創業獎勵補助計畫」以及「特色店家形象再造計畫」，喚醒街區商圈潛在動能。

扮演二通再造重要角色的文化基地「環時好室」經1個月試營運後，今正式開箱，島內散步執行長邱翊指出，「環時好室」不只是一個空間，還會與地方有更緊密的互動，除導入藝文演展，近期還要培養2、30位導覽員，進行嘉市小旅行，除為地方帶來新刺激，也希望透過青年創業等計畫輔助，希望更多人來嘉、回嘉。

建設處長田長沛說，「改造二通同步炸開」，除了新二通文創街區產業創新計畫，還有「特色店家形象再造計畫」，只要選定二通區域內店家改造，最高可補助80萬，預計要選出5到6間，另青年創業獎勵補助計畫已評選補助11個團隊，包括嘉義針車行、華美西服都位於二通，希望持續營造出「老靈魂，新活力」面貌，讓更多人感受到嘉義市舊街區魅力。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧以在地人身分表達對新二通充滿期待，指中央第一商場曾十分繁華，店家鄰立，近幾年因商業型態改變，店家剩不到2成，而島內散步已有成功經驗，希望他們能幫店家說故事、協助優化店面，相信3到5年後會有大改變。

副市長陳淑慧期許環時好室能作為示範場域，創造源源不絕的新文化能量，讓更多「好事」在嘉義市發生，也期盼在市府協助與年輕品牌、地方商圈共同合作下，讓舊城區成為新亮點。

42年老屋改造的「環時好室」位於中央第一商場，島內散步團隊指出，以「環」命名，也與地方味的環型空間「環環相扣」，期盼能像圓環，讓不同路徑在此交集，讓不同人群匯集更大的在地能量，透過共享空間承租，邀請友善在地品牌進駐，包括來自阿里山的嘉雲南茶品牌「 森山里 」，來自雲林的友善食農品牌「 三小市集」，提供地方特色茶點和選品服務。

島內散步表示，「環時好室」也計畫發展多品牌服務，邀請更多理念共通的夥伴進駐空間成為「好室友」，或以公民咖啡館、文化活動展演等方式匯集地方聲音，持續為嘉義注入新動能。