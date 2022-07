為協助新創拓展國際市場及募資,由經濟部成立之「亞灣新創園」於25日與新加坡Action Community for Entrepreneurship(ACE)、Rainmaking Innovation Taiwan共同完成MoU線上簽署儀式,宣布正式啟動臺星新創雙向交流合作。

新加坡創業行動社群(Action Community for Entrepreneurship, ACE)於2003年由新加坡貿工部(Ministry of Trade and Industry)成立,並在2014年成為由企業代表領導的非營利組織,有超過1,500名會員,主要宗旨在協助新創公司發展,促進政府及企業的交流,並開拓新市場和新商機。

經濟部陳正祺次長於簽署儀式中說明,亞灣新創園自110年12月開幕營運,聚焦5G、AIoT、數位內容、智慧港灣等領域,目前已有42家新創業者及7家國際加速器進駐。本次透過與新加坡ACE在新創國際鏈結資源上互惠合作,協助臺灣優秀新創團隊拓展東南亞市場及介接國際資金,並吸引新加坡新創企業落地臺灣,進行交流合作。

新加坡創業行動社群(ACE)主席陳中表示:「這項合作將為新加坡與臺灣的新創公司帶來更多商機,加強雙方之間的生意往來,並促進跨境合作。使得新創公司能夠與新加坡和臺灣的相關企業及投資者緊密互動,並可獲得導師服務及取得風險資本的機會。」

「臺星新創交流計畫」針對有意赴新加坡拓展的新創團隊進行選拔,計有27家臺灣新創公司申請,最終將遴選出5家臺灣新創團隊,除提供補助與輔導培訓外,獲選團隊將於今年10月至11月軟著陸新加坡,參與落地培訓及SWITCH科技創新週等活動,實地介接東南亞策略夥伴及市場商機。

本次亞灣新創園除攜手新加坡ACE及Rainmaking Innovation Taiwan、KK Fund等多家臺星雙邊策略夥伴共同參與外,並在新加坡企業發展局(Enterprise SG)、新加坡駐台北商務辦事處、駐新加坡台北代表處,以及合作夥伴Mesh Ventures、500 Global、Genesis Alternative Ventures、Techstars等單位的協助下,讓臺灣新創團隊前往新加坡鏈結當地生態圈人脈、資金與資源,新加坡亦將選派新創團隊來臺交流,透過雙邊互惠合作機制,協助新創開拓海外市場與媒合國際資源,亦期望透過跨國交流活動與移地培訓,激發臺星兩地的新創發展能量!