2022年PTO加拿大公開賽

彰化埔鹽鄉「順澤宮」神帽再顯神威!挪威三鐵選手伊登（Gustav Iden）昨(25)參加2022年PTO加拿大公開賽以3小時52分35秒一舉奪下冠軍，獲得100萬美元獎金。賽後接受記者採訪時被問到「這頂帽子讓你獲勝嗎?」他興奮表示「帽子助我一臂之力」。順澤宮神帽陪伴伊登收下6座大小賽事冠軍，此次是生涯第7度贏得勝利。

當時伊登用最後的力氣衝向終點，壓線立刻倒在地上，臉上露出滿意的微笑。消息傳回台灣，連彰化縣長王惠美都發電郵祝賀，感謝他頭戴彰化神帽躍升世界舞台，同時讓他知道身後有一群默默支持的台灣粉絲，「Iden恭喜你！彰化揚名國際，我們永遠為你加油!」

他在個人IG公布好消息，寫下「首次加拿大公開賽，那是多麼美好的一天！完成這項工作對PTO和我來說都是大勝。對此感到相當榮幸，向身後團隊致敬，以及每一位場邊的你，給予我這麼多擊掌畫下完美句點。