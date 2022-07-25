真正的活招牌！有男子在路邊拍下1攤豬肉攤店，雖然，攤販桌子上擺著半隻豬肉、以及豬腳等豬肉塊，但他卻在貼文寫的「掛貓頭賣豬肉」，立刻引起網友們在照片中努力搜索，是不是有不良商人趁機在賣貓肉，經過一番搜索後，才真相大白，網友也留言表示「嚇死人了」、「我還找了攤上很久原來在那裡」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中可見是一攤賣豬肉的攤販，上面擺著被切開的半隻豬，上面還掛著一隻豬腳和一塊豬肉塊，看似沒甚麼異狀的豬肉攤，原PO竟然在貼文寫著「掛貓頭賣豬肉」讓人匪夷所思，然而，再仔細一看，發現豬肉攤的桌子側邊疑似有個孔洞，有隻貓咪從孔洞露出一顆頭，這才真相大白。

男子拍下路邊攤照片，在貼文寫著「掛貓頭賣豬肉」，立刻引起網友一陣搜尋。（翻攝自臉書路上觀察學院）

網友看了原PO的貼文也紛紛嚇翻「嚇死我了，好認真一直找勾子上的貓頭」、「我還找了攤上很久原來在那裡」、「驚死！」、「悟空，你的長相好像跟如來說的不太一樣」、「嚇死人了」、「還找了一下」、「真正活招牌」、「經過貓咪認證過的豬肉一定特別美味，還不買爆」。