今（25日）副縣長林建榮在警察局長林新晃陪同下，檢視警局操作防情傳遞、警報發放，接著親自主持疏散避難、災害救援的實作演練，模擬各種敵襲狀況。（吳佩蓉攝）

演習以羅東火車站遭受敵方導彈射擊假設狀況，做為防空疏散避難演練，國泰大樓則為暫時災民收容救濟站，玉山大樓模擬戰災救援，而參演民眾及場面十分逼真。（吳佩蓉攝）

北部萬安45號演習25日下午1時30分展開，於台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣等縣市實施人車疏散停駛。（吳佩蓉攝）

地方人士籲請，演習相關單位能重視此狀況，勿讓演習有漏洞，而威脅到人民安全。（吳佩蓉攝）

北部萬安45號演習25日下午1時30分展開，於台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣等縣市實施人車疏散停駛；宜蘭縣副縣長林建榮在宜蘭縣警察局長林新晃陪同下，檢視警局操作並親自主持實作演練；但人潮多的頭城沙灘無視演習，遊客表示，「警察管不到海邊」、「沙灘應是最大漏洞」。

俄烏戰爭導致烏克蘭戰火燎原，許多人失去他們的家園甚至生命；以國際情勢為借鏡，今年萬安45號演習結合漢光演習實兵操演，25日至28日舉行，每日下午1時30分至2時分區實施警報施放、交通管制等演練。

今（25日）副縣長林建榮在警察局長林新晃陪同下，檢視警局操作防情傳遞、警報發放，接著親自主持疏散避難、災害救援的實作演練，模擬各種敵襲狀況。

縣警局說明，演習以羅東火車站遭受敵方導彈射擊假設狀況，做為防空疏散避難演練，國泰大樓則為暫時災民收容救濟站，玉山大樓模擬戰災救援，而參演民眾及場面十分逼真，盼透過演練為民眾爭取避難最大的時間及空間。

國防部強調，防空演習期間，各級政府機關、學校、團體、公司、民眾等都應配合管制與演練，如違反演習規定，地方政府可依民防法規定，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

當陸地上警民如火如荼的萬安演習時，頭城外澳沙灘上卻湧現衝浪、戲水人潮，不少遊客表示，「這裡人這麼多，沒甚麼關係，警察也管不到海邊」、「萬安演習也沒用啊！飛彈射到沙灘，大家都掛了」、「海邊應該是演習的大漏洞吧」等不一說法出現；遊客納悶從事海域相關活動，屬於不配合民眾嗎？

據了解，萬安演習為空襲警報，提升民眾緊急應變能力，並針對各鄉鎮、陸地上重要設施及核心區作演練；港安演習則以漁港、商港等為主，進行防制船舶劫持、防制破壞等；但就是忽略發生警報時，從事海域相關活動的民眾如何避難；地方人士籲請，演習相關單位能重視此狀況，勿讓演習有漏洞，而威脅到人民安全。