惡意騙餐踢到鐵板！1名外送員日前將餐點確實地放在顧客家外送藍，但該顧客事後卻向客服稱未收到餐點並取消訂單，該外送員則出示擺放餐點的照片，證明早已送達，最後他不甘被騙餐，直接回到顧客家報警，警方到場後詢問該顧客，對方才改口稱已經收到，完整過程曝光，網友紛紛喊太療癒。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前收到顧客指令將外送的物品放在門口的外送箱內，送達時有拍照存證，他還將照片傳給客服告知已送達，但之後客服仍通知該顧客「已取消訂單」，取消理由是沒收到商品，該外送員則再向客服強調早已送達。

1名外送員不甘被騙餐，直接回到顧客家報警，警方到場後詢問該顧客，對方才改口稱已經收到，療癒結局讓同行讚翻。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

客服人員稱顧客沒收到商品，不清楚是否被他人拿走，但該外送員仍認為是惡意騙餐，堅持報警，最後他回到現場報警，警方之後到場詢問該住戶，該顧客才終於改口稱已拿到餐點，客服人員後來也告知原PO消費者已收到餐點；原PO最後發文怒罵「惡意騙餐，這次踢到鐵板了齁」。

1名外送員不甘被騙餐，直接回到顧客家報警，警方到場後詢問該顧客，對方才改口稱已經收到，療癒結局讓同行讚翻。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

網友紛紛留言「讚喔，求地址，下次看到大家都可以注意」、「做的真好，我也學到了！騙餐又惡意取消，讓我們白忙一場還沒錢」、「整個舒服，就是給它們一個教訓」、「看到警察杯杯照片就是療癒」、「大快人心，帥氣」、「求員警來後的過程，想知道這種貪小便宜之人最後怎麼了，真應該告這些人詐欺的」。