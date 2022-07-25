台中市西屯區環中路二段1036巷路寬僅6米，民眾行車至此會車相當不易，但該路段為12期重劃區銜接台中科學園區間的重要道路，地方希望能拓寬、解決交通瓶頸問題，市議員黃馨慧25日邀集相關單位會勘，市府建設局則允諾將拓寬該路段至40米寬，藉以改善交通。

1036巷中有座原本僅4米寬的「瓦磘橋」，因該座橋年久失修，市府於2014年斥資2878萬整修，並將橋面拓寬至8米鋼構橋梁。西墩里長張長瑞、永安里長張阿淑表示，若1036巷能順利拓寬，不但方便當地居民出入，且可提升用路人安全。

黃馨慧表示，西屯區近年來發展快速，且隨著中科持續發展，車流量只增不減，道路拓寬刻不容緩；環中路二段1036巷若能拓寬至40米寬，將可紓解車流、帶動地方繁榮，甚至是紓解中科與12期重劃區間車潮的關鍵性「最後一哩路」。

建設局長陳大田指出，環中路二段1036巷是在尚未開闢的環中路至東大路東側，市府預計斥資1億580萬元，拓寬該路段至40米寬、長度約35米。