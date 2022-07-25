泡麵料理起來快速、便利，且口味眾多，是不少人的宵夜首選。一名男網友在整理家中長輩的房間時，意外發現已經絕版的Q cup泡麵，照片一出也立刻勾起網友回憶，「這超級好吃！天啊竟然還可以看得到」、「這個我真的超愛，但大概要吃三碗才有感覺」。

「又一個不小心存放到過期才出現的泡麵」，原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，整理家中長輩的房間時，意外發現一碗已經過期7年的泡麵，從附圖可見，這碗藍白色包裝的泡麵上方印有「Q cup」、「長崎海鮮湯麵」等字樣，一旁還標註這碗泡麵的熱量僅157大卡。

該名男網友翻出一碗海鮮口味的「Q cup」泡麵，掀起網友討論。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

照片曝光後，立刻勾起許多網友的回憶，「這超級好吃！天啊竟然還可以看得到」、「高中最喜歡買這個去學校偷泡來吃，我都買粉色味增口味」、「這個真的好吃！還有咖哩、泡菜、味噌口味的」、「這個我真的超愛，但大概要吃三碗才有感覺」、「可惜真的絕版了」。

據了解，Q cup系列泡麵由康師傅出產，但2014年康師傅爆發香豬油事件後，就不再生產、銷售泡麵，亦於2017年宣佈解散，因此市面上已經買不到該款泡麵了。