國家住都中心表示，信義兒福A2基地公辦都更案公開評選文件草案自25日開始，公開閱覽到8月5日17時止，預計8月底正式公告招商。歡迎各界提出意見，完備招商條件和內容。

國家住都中心指出，兒福A2基地位於台北市信義區市民大道六段南側，距松山車站僅750公尺，鄰近饒河街及松江商圈，生活機能完善，屬優質住宅區。基地土地使用分區為第三種住宅區，本次招商依私地主參與意願將完整街廓初步劃分為本基地範圍及擴充基地範圍，面積共計4,394平方公尺。

國家住都中心表示，期待借重業者開發經驗，鼓勵出資人未來進場後在既有基礎下持續整合成就完整街廓的都市更新事業，打造「與鄰共好」的住居環境。因此，如能成功將擴充基地整合納入更新範圍，也在既有的權利變換機制下創造了讓投資人的努力能夠反映的招商條件。

本案基地位於剛完成招商的兒福A1基地南側，更新後國家住都中心與公有土地部分集中分回1棟，以庇護工場、社會住宅及一般出租住宅為主，提供不同族群空間使用新選擇；私地主與出資人共同分配1棟，規劃零售店鋪及住宅，強化地區商業機能。更新後之公私產權將以分棟獨立管理，共享共榮生活機能之方式，共同邁向全齡共好的目標。

兒福A2基地將全街廓劃分為1個本基地範圍及2個擴充基地範圍推出招商，本基地範圍面積3,397平方公尺，國家住都中心及公有土地面積比例超過65％，私有土地參與意願已達8成。

擴充基地Ⅰ面積178平方公尺、擴充基地Ⅱ面積819平方公尺，期待借重民間開發經驗，邀請出資人進場後與國家住都中心共同努力，持續整合尚未明確表達需求者。

為加速都市老舊街區再造，本次招商評分除招商本基地範圍建築設計相關規劃外，擴充基地整合計畫亦為評分重點，期待各界發揮專才，與國家住都中心攜手打造與鄰共好、全鄰樂活的住居環境。