關貿（6183）等10家上市公司，預計8月份假證交所場地自行舉辦法人說明會。證交所統計，今（111）年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理1,253場法人說明會。

8月將於證交所召開法說會的10家公司及預計召開日期分別為：關貿10日、四維航16日、弘憶股17日華夏19日、台聚25日、臺鹽26日、大洋29日、新纖30日以及新海、信大為31日。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

另外，證交所提醒上市公司，今年7月7日已公告「資訊申報作業辦法」修正條文，新增自明（112）年1月1日起，全體國內及第一上市公司「受邀參加」法人說明會時，每年度應「至少擇一」受邀場次，輸入會議影音連結資訊，請上市公司盡早規劃，以符法令規定。