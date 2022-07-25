金曲歌王俊傑為嘉義縣議員參選人黃啟豪寫競選歌曲，今更南下為黃助選，嘉義縣長翁章梁也到場力挺。（呂妍庭攝）

獲民進黨徵召參選嘉義縣第2選區議員的黃啟豪，今發表競選歌曲，嘉義縣長翁章梁到場力挺。（呂妍庭攝）

黃啟豪是現任嘉義縣議會機要祕書，投入縣議員選舉，家人全力支持。（呂妍庭攝）

獲民進黨徵召參選嘉義縣第2選區議員的黃啟豪，今發表競選歌曲，不但嘉義縣長翁章梁到場力挺，為黃啟豪量身打造競選歌曲的金曲歌王俊傑也南下獻唱，為多年好友拉抬氣勢，盼自己創作的歌曲能打動人心，為黃啟豪選情加溫。

黃啟豪是現任嘉義縣議會機要祕書，擁有台大政治系學士、政大碩士學位學歷，曾任國會助會、非營利組識，帶妻女返嘉陪伴父母時，因看到故鄉人口老化、年輕人外漂、少子化嚴重等問題，決定挺身參選，希望以代議士身分，透過公私部門合作，協助年輕人返鄉就業、陪伴家人，

黃啟豪與父親黃尚文和7月剛獲得「台語金曲歌王」的王俊傑是多年舊識，為挺兄弟參選，王俊傑為黃啟豪跨刀寫出《啟豪家己人》歌曲，今更特地從台北南下助陣，與黃啟豪一起演唱。

翁章梁到場再三稱讚黃啟豪是優秀人才，並分享他觀察黃啟豪回鄉已一段時間，默默經營地方，為人誠懇又有禮貌，拜託鄉親，一定要共同支持，讓好人才進議會。