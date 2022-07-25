藝人林志穎22日駕駛特斯拉載著兒子Jenson，行經桃園市蘆竹區中正橋時撞上分隔島，車子起火燃燒，所幸被路人及時救出逃過一劫，身體及臉部多處骨折的林志穎被送往林口長庚醫院，醫師黃宥嘉23日針對此事寫下個人看法，直言若是車子後來沒爆炸，加上不確定頸椎是否受傷的情況下移動患者，「有事絕對被告死。」這番引起網友熱烈討論，不過主持人小禎認為這是肯定要救的。

林志穎出車禍後被人救出沒多久，車子就起火燃燒，醫師黃宥嘉有感而發在臉書寫道：「其實如果一般人，不確定頸椎有沒有受傷而移動病人，有事絕對被告死。全部教科書都寫不宜在不知道狀況的條件下移動病人。如果寫可以移動病人，換教科書作者被告死。」她點出關鍵：「今天是因為車子後來爆炸了，不然頸椎脫位算誰的？大家能想像如果後來車子沒爆炸，人家只會追究一群工人、路人，沒讀書的人，亂移動。」但她進一步重申，是因為法律的規範，造成大家不敢隨意幫助其他人，「而是我們也都被這世界跟法律訓練得很孬！」

不過藝人小禎也在該新聞的留言區發表看法：「這肯定是要救的啊！怎麼能見死不救？」更直呼：「就算真的後續被告也只能認了……就算沒被告死，也會被良心的譴責壓死吧？」

小禎表示肯定是要救的。（圖／截取自facebook）

許多粉絲看了新聞表示：「兩邊的論點都沒有問題，醫生應該只是想提醒民眾，另個面向的問題，理性討論的各種可能，增加大家的知識性，凡事正向思考就好。」、「小禎的觀點讓大家知道社會還是有溫暖的」。