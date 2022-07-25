全台連日氣溫飆升，到海邊戲水成為許多人的首選，新北境內的鼻頭角、龍洞海邊擠滿人潮，龍洞公園旁的岩石懸崖上，一群年輕人輪流以各種動作跳水，吸引許多人圍觀，現場不時爆出掌聲及歡呼聲。（黃子明攝）

全台連日氣溫飆升，到海邊戲水成為許多人的首選，新北境內的鼻頭角、龍洞海邊擠滿人潮，龍洞公園旁的岩石懸崖上，一群年輕人輪流以各種動作跳水，吸引許多人圍觀，現場不時爆出掌聲及歡呼聲。（黃子明攝）

全台連日氣溫飆升，到海邊戲水成為許多人的首選，新北境內的鼻頭角、龍洞海邊擠滿人潮，一群年輕人在海上玩起近年流行的立槳。（黃子明攝）

全台連日氣溫飆升，到海邊戲水成為許多人的首選，新北境內的鼻頭角、龍洞海邊擠滿人潮，年輕人在海上玩起近年流行的立槳。（黃子明攝）

全台連日氣溫飆升，到海邊戲水成為許多人的首選，新北境內的鼻頭角、龍洞海邊擠滿人潮，年輕人在海上玩起近年流行的立槳。（黃子明攝）

全台連日氣溫飆升，到海邊戲水成為許多人的首選，新北境內的鼻頭角、龍洞海邊擠滿人潮，年輕女子在海上玩起近年流行的立槳，但因技巧不純熟，連站立都很困難。（黃子明攝）

全台連日氣溫飆升，到海邊戲水成為許多人的首選，新北境內的鼻頭角、龍洞海邊擠滿人潮，年輕人在海上玩起近年流行的立槳，順便來個角力賽，結果大家紛紛落海。（黃子明攝）

全台連日氣溫飆升，到海邊戲水成為許多人的首選，新北境內的鼻頭角、龍洞海邊擠滿人潮，年輕人在海上玩起近年流行的立槳，順便來個角力賽，結果大家紛紛落海。（黃子明攝）

全台連日氣溫飆升，到海邊戲水成為許多人的首選，新北境內的鼻頭角、龍洞海邊擠滿人潮，帶著小孩的父母在水深較淺的岸邊玩水。（黃子明攝）

全台連日氣溫飆升突破40度，據氣象局預報，未來一周仍為典型夏季天氣，為了消暑，海邊戲水成為許多人的首選，在北部都會區的民眾，基隆、新北境內的海邊是最便利的戲水地點，瑞芳區鼻頭角、龍洞海邊近日擠滿人潮，據當地吳姓水上活動業者表示，高溫天氣再加上適逢暑假，生意忙到沒時間吃飯。

龍洞公園旁海邊有一處的岩石，因地形形成一處天然海中深潭，大批愛好跳水民眾爬上懸崖，輪流以各種動作縱身跳入海中，吸引許多人圍觀，精彩的動作讓現場不時爆出掌聲及歡呼聲；近年流行的立槳水上活動，深受年輕人喜愛，有人玩立槳，順便來個海上角力賽，浪板上較勁結果大家紛紛落海，有人因技巧不熟練，在漂浮浪板上連站立都很困難，最後索性坐著泡水享受清涼。

炙熱天氣泡水固然舒服，因現場為開放海域，海流地形相對複雜，快樂戲水之餘也要注意水上安全，做好相關防護措施，才能真正享受戲水樂趣。