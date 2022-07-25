財政部中區國稅局表示，學生們利用暑假期間打工賺取生活費或學費，應注意切勿將身分證、印章等重要資料交付他人。

另官員也指出，打工領取薪資時，一定要仔細核對給薪單位名稱，以及薪資表與實際領取金額是否相符，千萬不要在空白薪資表上簽名或蓋章，避免被不肖公司行號虛報薪資，成為逃漏稅工具。

每年寒、暑假是學生最重要的打工期間，許多學生常因未有警覺及防備下，隨意將身分證明文件及印章交給他人，致使在隔年5月份申報個人綜合所得稅或收到國稅局核定補稅通知書時，才發現被虛報薪資。

官員指出，民眾如果確實有被虛報薪資所得，可檢具相關領薪證明文件，如存摺影本、薪資單等，或是已在他單位工作、在學、服役或出國等證明文件，向戶籍所在地國稅局提出檢舉。

國稅局進一步呼籲業者，切勿因取巧而虛報員工薪資，若經查明營利事業確無給付事實，係屬虛列成本、費用致短漏報課稅所得額者，除補稅外，將依照所得稅法第110條規定裁處漏稅額2倍以下罰鍰。