國軍漢光38號演習剛剛開始，左岸當然會條件反射的各種回應，與漢光演習以防禦和反登陸的基調完全相反，左岸的演習就以搶灘、登陸、奪島為主要目的。解放軍報在7月19日發布的登陸作戰影片就是如此，雖然宣傳詞特別強調「畫面超燃」，但是在軍事專家眼中就是一齣樣板戲，可以逐段逐格的挑出問題。

特战尖兵抢滩登陆一击毙敌 画面超燃！

中華戰略學會研究員張競博士表示，共軍的《特戰尖兵搶灘登陸一擊斃敵，畫面超燃！》，給外行人看或許是「超燃」，但是以軍事專業角度來分析，卻是處處問題點，「漏洞處處，真是讓人覺得不可思議」，拍攝軍事演習真是獻醜不如藏拙，不要弄巧成拙，反而弄得難堪。

張競還特別逐個鏡頭的說明、糾錯，以及吐嘈，在看看熱鬧之餘，也能看看門道。

1. 登陸艦艇打開艦艏大門，放下跳板以便以人力下卸膠舟時，受到浪湧嚴重限制，因此必須接近海岸極近錨地方能作業，如此將喪失隱匿突襲戰術利基

2.突擊舟艇海上階段，乘員雖可持槍警戒，但須與舟波隊形配合，通常是會編成「雁形梯隊」向兩側延展，期能避免誤擊。【附圖二】所顯示類似橫隊，其實是充滿誤擊友艇風險。此外乘員搭乘舟艇時還在救生衣外背負背包，亦是違背常理。(圖/張競臉書)

2. 突擊舟艇海上階段，乘員雖可持槍警戒，但須與舟波隊形配合，通常是會編成「雁形梯隊」向兩側延展，期能避免誤擊。所顯示類似橫隊，其實是充滿誤擊友艇風險。此外乘員搭乘舟艇時還在救生衣外背負背包，亦是違背常理。

3.舟艇登灘狀況顯示，該任務部隊搭乘舟艇於白晝階段，運用舷外機動力接近灘岸水際線，顯然是無意運用夜暗操槳躡行隱匿接敵，如此高調運動，但卻未編成合理戰術運動防護隊形，讓人難以置信。(圖/張競臉書)

3.由舟艇登灘狀況顯示，該任務部隊搭乘舟艇於白晝階段，運用舷外機動力接近灘岸水際線，顯然是無意運用夜暗操槳躡行隱匿接敵，如此高調運動，但卻位編成合理戰術運動防護隊形，讓人難以置信。

4.任務部隊人員登陸後不立即脫除救生衣，而且還是相對笨重之夾克式救生衣，而非輕便充氣式救生衣，影響其運動自不待言。部隊運動路線與灘岸水際線平行，更是違反灘岸區運動最基本原則。(圖/張競臉書)

4.任務部隊人員登陸後不立即脫除救生衣，而且還是相對笨重之夾克式救生衣，而非輕便充氣式救生衣，影響其運動自不待言。部隊運動路線與灘岸水際線平行，更是違反灘岸區運動最基本原則。

5. 任務部隊登陸後不以垂直於灘岸水際線之運動軸向，迅速脫離無隱蔽更無掩蔽之灘岸區，儘速從可進出灘岸之缺口與通路離開灘岸區，運用地形地物與植被覆蓋物獲得隱蔽，更是違反戰鬥作為常理。(圖/張競臉書)

5.任務部隊登陸後不以垂直於灘岸水際線之運動軸向，迅速脫離無隱蔽更無掩蔽之灘岸區，儘速從可進出灘岸之缺口與通路離開灘岸區，運用地形地物與植被覆蓋物獲得隱蔽，更是違反戰鬥作為常理。

6.特戰突擊任務部隊登陸後，除非迫不得已，否則應儘量避免穿越開闊空間接近敵方。 不過看起來這是作秀拍片，前往靶場暖身動作吧？ (圖/張競臉書)

6.特戰突擊任務部隊登陸後，除非迫不得已，否則應儘量避免穿越開闊空間接近敵方。 不過看起來這是作秀拍片，前往靶場暖身動作吧？

7.講求快進快出之突擊任務，採取如此高調方式登陸，又納編狙擊手攜帶遠程狙擊槍，其實就有點牽強。特別是在如此近距離靶場實施遠程狙擊槍射擊演練，會不會是拿大關刀剁肉有點英雄無用武之地呢？ 這是AMR-2狙擊步槍嗎？ (圖/張競臉書)

7.講求快進快出之突擊任務，採取如此高調方式登陸，又納編狙擊手攜帶遠程狙擊槍，其實就有點牽強。特別是在如此近距離靶場實施遠程狙擊槍射擊演練，會不會是拿大關刀剁肉有點英雄無用武之地呢？ 這是AMR-2狙擊步槍嗎？

8.衝鋒槍採取此種射姿，確實有點奇怪；但真正問題是演練人員臉部與手部未以油彩覆蓋偽裝，又配戴頭部防護盔，此與特種作戰人員標準配備與偽裝顯然是有所落差。 這是CS/LS-7衝鋒槍嗎？(圖/張競臉書)

8. 這是CS/LS-7衝鋒槍嗎？衝鋒槍採取此種射姿，有點奇怪；但真正問題是演練人員臉部與手部未以油彩覆蓋偽裝，又配戴頭部防護盔，此與特種作戰人員標準配備與偽裝顯然是有所落差。

9.顯然演練部隊是配備95式自動步槍，不知各位是否注意到【附圖九】與【附圖十】不但是兩位射擊演練人員握槍位置不同，而且一位是用右手扣板機，而另外一位則是用左手扣板機。這張照片是 左撇子射手。 (圖/張競臉書)

另一名射手以右手扣板機，95式自動步槍可以左右手通用。 (圖/張競臉書)

9.顯然演練部隊是配備95式自動步槍，不知各位是否注意到 在2張附圖中，不但是兩位射擊演練人員握槍位置不同，而且一位是用右手扣板機，而另外一位則是用左手扣板機。

10.突擊隊員穿越長草區接敵，手部臉部未進行偽裝，此時特別明顯；居然將袖子捲起來，難道芒草不會割人？更讓人百思不解。以密集縱隊便步行進，而非潛行或伏進，其中取捨利弊值得討論。 密集前進時，後續人員槍口未朝外，而是朝前，可能誤擊領先人員，亦是欠缺考量。 (圖/張競臉書)

10.突擊隊員穿越長草區接敵，手部臉部未進行偽裝，此時特別明顯；居然將袖子捲起來，難道芒草不會割人？更讓人百思不解。以密集縱隊便步行進，而非潛行或伏進，其中取捨利弊值得討論。密集前進時，後續人員槍口未朝外，而是朝前，可能誤擊領先人員，亦是欠缺考量。

11.相較起來 ，這位士兵低姿態潛行，而且長袖著裝就比較合理，只是手部臉部未經偽裝，實在不算是理想。 (圖/張競臉書)

11.相較起來，人員低姿態潛行，而且長袖著裝就比較合理，只是手部臉部未經偽裝，實在不算是理想。

12.脫離長草區提供隱蔽，部隊是否應在進入空曠區前展開？還是保持密集縱隊便步前進，是否合理？ 或許亦可考量以躍進方式通過空曠地區？ (圖/張競臉書)

12.脫離長草區提供隱蔽，部隊是否應在進入空曠區前展開？還是保持密集縱隊便步前進，是否合理？或許亦可考量以躍進方式通過空曠地區？

13.攀爬登高，運用手握器協助，完全合情合理。 (圖/張競臉書)

13.攀爬登高，運用手握器協助，完全合情合理。

14.背負重物，藉由繩索攀爬登高，居然未曾藉助於手握器，完全徒手，連手套都不戴，這太誇張神勇了吧？(圖/張競臉書)

14.背負重物，藉由繩索攀爬登高，居然未曾藉助於手握器，完全徒手，連手套都不戴，這太誇張神勇了吧？

15.以複列密集縱隊便步通過長草區，獲得隱蔽以便接近敵方目標，其實是缺乏敵情警戒考量。 (圖/張競臉書)

15.以複列密集縱隊便步通過長草區，獲得隱蔽以便接近敵方目標，其實是缺乏敵情警戒考量。

16.這位狙擊手所選擇射擊位置，違反狙擊位置選擇所依據之基本原則不說，連相關配套偽裝亦未執行，這是存心要當敵方狙擊手標靶嗎？ (圖/張競臉書)

16.這位狙擊手所選擇射擊位置，違反狙擊位置選擇所依據之基本原則不說，連相關配套偽裝亦未執行，這是存心要當敵方狙擊手標靶嗎？

17.突擊隊員分成兩個小組，從兩個不同接近路線，針對同個獨立建物執行突入搜索；從屋側潛行躡步接近相當合理，但從建物前方空曠處，直接以快步接近，而非逐次躍進，這就欠缺敵情考量。 (圖/張競臉書)

17.突擊隊員分成兩個小組，從兩個不同接近路線，針對同個獨立建物執行突入搜索；從屋側潛行躡步接近相當合理，但從建物前方空曠處，直接以快步接近，而非逐次躍進，這就欠缺敵情考量。

18.從獨立建物前方開闊處接近之小組兵力，留置人員面對建物反向負責警戒，基本原則並不算錯，但其所選擇位置，卻未考量對其後方建物，應有適當掩蔽為宜。 (圖/張競臉書)

18.從獨立建物前方開闊處接近之小組兵力，留置人員面對建物反向負責警戒，基本原則並不算錯，但其所選擇位置，卻未考量對其後方建物，應有適當掩蔽為宜。

19.從建物側方接近之小組兵力，在搜索人員進入建物後，留置建物外擔人警戒，並掌握搜索作業後之脫離路線敵情。 (圖/張競臉書)

19.從建物側方接近之小組兵力，在搜索人員進入建物後，留置建物外擔人警戒，並掌握搜索作業後之脫離路線敵情。

20.獨立建物搜索完畢後，兩小組同時脫離，而非分批逐次脫離，亦於住民地建物搜索程序理擇不盡吻合。 (圖/張競臉書)

20.獨立建物搜索完畢後，兩小組同時脫離，而非分批逐次脫離，亦於住民地建物搜索程序理擇不盡吻合。

總結：作秀影片看看就好，觀察共軍演訓影像視頻，其實更可以作為吾人自我警惕使用。