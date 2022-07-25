日本官方證實，一名30多歲住在東京都的男子感染猴痘，這是日本第一起猴痘病例。世界衛生組織（WHO）日前宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省（相當於衛生福利部）表示，日本境內首度發現猴痘病例，感染者是一名住在東京都的30多歲男性。此男有海外旅遊史。

日本政府上午召開有關猴痘防疫對策會議，討論準備猴痘治療體系相關工作。此外，內閣官房官員表示，東京都與厚生勞動省將共享相關資訊，討論今後的因應對策。