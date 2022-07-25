證交所表示，明（25）日中鋼（2002）、環泥（1104）、味全（1201）、福懋（1434）、華友聯（1436）、中釉（1809）、中鋼、中鴻（2014）、敬鵬（2355）、茂林-KY（4935）、福貞-KY（8411）、新保（9925）、新海（9926）、全國（9937）、裕融（9941）等14檔上市股票除息交易，估計發行量加權股價指數蒸發約19.65點。

其中，中鋼發行市值將減少約487億元，占發行量加權股價指數約15.80點。

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