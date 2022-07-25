新竹市前市長林智堅代表民進黨參選桃園市長，卻因涉嫌論文抄襲身陷輿論風暴，昨(24日)大動作召開記者會澄清。媒體人黃揚明今(25日)踢爆新竹市議員參選人楊玲宜曾任林智堅辦公室副主任，疑似就是代林智堅與台大國發所指導教授陳明通聯繫的「論文寫手」；國民黨台北市議員徐巧芯在中天《盧秀芳辣晚報》指出，難怪林智堅急忙召開記者會，就是知道紙包不住火了，所以提前列出爆料相關事證「演給死忠支持者看」。

徐巧芯表示，上周四、五就有不少人知道，本周的未爆彈就是「新竹市府裡有人協助林智堅寫、抄論文的人被找到了」，因此黃揚明爆料後，楊玲宜就馬上在臉書粉專發長文回覆。徐說，其實已經有人拿到楊玲宜與陳明通E-mail的完整版了，此時節目螢幕上顯示一張翻拍圖片，媒體拿到後把各種個資用便利貼貼掉，唯獨漏了一個，出現「玲宜：附上我修改及增補的碩論研究計畫」字樣，並連結到電郵的2個附件檔案。

「從頭到尾陳明通要寄送信件的對象，就是楊玲宜！不是林智堅，非常清楚。」徐巧芯質疑，那陳明通跟楊玲宜是怎麼認識的？什麼時候認識的？以何種身份認識？她又指出電郵內容：「並請智堅市長在此基礎上進一步發揮」，為什麼要「請智堅市長」而不是「請妳」？「因為玲宜就是陳明通作為老師，以及林智堅作為學生的，中間人！」

徐巧芯指出貓膩，「可是『玲宜』今天出來（臉書）回應的時候自爆了，她說『我的確有協助整理』，欸！你(林智堅)的論文怎麼會請你市府的助理來整理？她甚至不是你額外聘請的工讀生或研究生，她是領公帑的人，應該就是要做跟新竹市政府、市政有關的事，結果她的工作之一竟然是幫你整理論文！」徐巧芯質疑：「妳的整理是整理哪個部分？」顯然不只是整理電郵往來，楊玲宜應出來說明她幫忙「整理」及「撰寫」哪個段落。

「如果是的話，那問題更大了，幾乎就可以證明你就是找槍手代寫！」徐巧芯說，這是非常關鍵的證據，沒想到是由林智堅陣營自爆出來的，「我再有一個合理的陰謀論，為什麼那天(24日)他們急著要開記者會？你不是說你不再回應了嗎？然後你的記者會幾乎沒有內容，說找到事證證明自己的清白，然後自己不敢講，是鄭運鵬幫他講的；我告訴大家，因為上禮拜五就已經聽說了，市府的人被找到了，所以這根本叫虛張聲勢！」

徐巧芯強調，這張圖是定罪林智堅抄襲論文的證據之一，而不是證明他清白的證據，「但他呢，反手過來，就好像陳時中告訴我們，他三個驕傲是什麼？疫苗、藥物、快篩，這他做得最爛的三件事情，他反過來告訴你說，『這是我指揮官任內的榮耀』；林智堅做了一模一樣的事情，這封信件(電郵)其實某種程度是定罪他的證據之一，但他反過來告訴你：『是澄清論文是我自己寫的證據之一』，所以他開那個記者會，我真的合理懷疑，是因為紙包不住火了，所以趕快把同一份資料拿出來，告訴那些死忠的說，『看！有證據，我真的沒有錯，我是清白的』，否則他被爆出來再去回應的時候，他會更難看！」