年底九合一選戰越來越接近，各政黨都摩拳擦掌準備中，甚至更盤算到2024年的總統大選。近日就有港媒指出，現在民進黨有意競選2024的有3個人，分別為副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦，都已經開始有動作，甚至指出，總統蔡英文也放手讓各方人馬和派系去競爭及制衡，而現在各方都維持「尊蔡路線」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，賴清德日前赴日弔唁日本前首相安倍晉三後，大談兩岸關係與台美關係；而鄭文燦即將卸任桃園市長的職務，在他放眼「行政院長」前需要立功，所以他對於民進黨提名的縣市長參選人盡力站台，希望藉著選舉累積政治能量；至於蘇貞昌不論現在會見外賓或在交接典禮上，談話都透露出對於繼任「行政院長」的急切，甚至蘇對於兩岸關係的說法，比賴清德還激進、還獨派，這些都透露蘇對2024是有野心的。

該份報導更指出，目前民進黨提名的桃園市長參選人林智堅除身陷論文疑雲，新竹棒球場也出包，若林智堅把桃園這一席弄丟了，鄭文燦恐怕也難爭取到行政院長；但若是年底選不好，74歲的蘇貞昌也得負起敗選責任，民進黨的中生代就有機會上來，因此現在就看今年底選舉「民進黨的成績」。民進黨目前縣市首長有7席，若是台北市、桃園市、新竹市全部敗選，那可能最後賴清德與陳建仁是最能在年底選舉全身而退的人，而蔡英文似乎預測了年底選舉的發展，所以讓各方勢力都出來競爭，才能互相制衡，尊重蔡最後2年的執政時間。