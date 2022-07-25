國旅補助剛上路，已經用掉二十多萬人次了，還沒申請的，手腳要快。福容大飯店台北一館也順勢推出限量優惠專案，搭配自由行住宿補助1300元、福容會員補助800元及會員分級折扣，每位最低只要440元，即可入住台北市區五星飯店，再贈送福隆沙雕門票2張！不只入住超低價，一樓大廳酒吧首次與各家廠商合作，每兩週開立手作課程，讓大小朋友們都能一起翻玩暑假。

台北大廳酒吧手作課程，土耳其馬賽克燈。(福容飯店提供)

台北大廳酒吧手作刻印獨一無二皮卡夾。(福容飯店提供)

位於台北市大安區的福容台北一館，鄰近台北市都市之肺大安森林公園，交通便利，搭乘捷運即可輕鬆抵達象山、台北101及士林觀光夜市，趁著國旅補助上路，福容台北一館也推出寵愛福容會員的「福容享福 會員獨享3.0」，原專案價每晚3,099元，入住精緻客房，贈送福隆沙雕門票2張，享提前入住2小時禮遇。

台北手作課，專屬香氛精油蠟燭。(福容飯店提供)

酒吧手作課贈奧地利小紅帽咖啡。(福容飯店提供)

現在搭配政府自由行住宿補助1300元及福容會員補助800元，折扣下來，周日至周四入住，每人每晚最低440元起！想在客房內飽覽台北101夜景，啜飲經典紅酒，來個微醺之夜，那就選擇「台北FUN一夏」專案！精緻客房限量升等豪華客房，部分客房還能看到台北101景觀，每房贈送紅酒一瓶(價值880元)、沙雕門票及下午茶套組2張，贈送精緻早餐兩客及提前2小時入住禮遇，專案售價每晚3,999元，搭配政府自由行住宿補助、福容會員補助及分級折扣，平日每人每晚最低836元起！(政府自由行住宿補助及會員補助名額數量有限，沙雕門票贈完為止)。

不只房價很優惠，福容台北一館大廳酒吧也與各家業者合作推出「夏日繽紛手作趣」，7至9月每隔週五或六，推出一堂手作課程，其中包括與東區知名調香「Wish Tree」合作，透過調香師教導，調配專屬自己的香氛精油蠟燭；與「Mosaic Art Studio台灣首創土耳其馬賽克工作坊」合作，土耳其老師親自教授，協助製作馬賽克燈。

永康商圈知名DIY皮革行家「皮兒吧」合作，敲打刻印專屬自己的皮卡夾；與「薄荷天使花藝」合作，使用日本進口永生花，製作療癒感爆棚的永生花玻璃盅；獲獎無數的「羅樂咖啡工作室」開立手沖咖啡師體驗等等，多樣課程滿足大小朋友的心，每堂課程價格不同最低880元起，每堂課再贈送奧地利小紅帽咖啡1杯，並且享福容會員點數累積，讓手作課程豐富你的台北之旅，留下不同旅行回憶！